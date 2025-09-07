焦點

打風｜天文台晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號　至少維持至周一早上 11 時

打風食譜│簡易版蒲燒鯖魚 醬汁咁樣煮

颱風塔巴襲港，天文台於下午9時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，不如平時冰箱放定易相處理的食材例如急凍鯖魚， 即睇Yahoo食譜：

颱風塔巴襲港，天文台於下午9時20分發出八號熱帶氣旋警告信號。每次打風都要急急腳去超市街市儲糧，不如平時冰箱放定易相處理的食材例如急凍鯖魚，到突然打風時便不用狼狽了。蒲燒醬汁除了可以用來煮鰻魚，也適用於他魚類例如鯖魚和秋刀等，傳統比例是所有材料一比一，不過醬油、味醂和糖同等比例比較濃甜，可以酌量減糖，不過如果減太多會影響風味。鯖魚沾了麵粉後先輕煎，可以定型不易散，吸收醬汁也更易，即睇Yahoo Food如何製作蒲燒鯖魚：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

簡易版蒲燒鯖魚（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

急凍鯖魚肉2片

麵粉2湯匙

芝麻少許

西蘭花（烚熟）3朵

蒲燒汁：

日本醬油2湯匙

味醂2湯匙

水2湯匙

糖1湯匙

做法

1. 鯖魚解凍，用廚紙抹乾，切大塊備用。鯖魚塊表面沾薄薄一層麵粉。
2. 鯖魚塊表面沾薄薄一層麵粉。燒熱油，魚肉朝下的以中小火煎至兩面金黃，盛起，吸走多餘的油。
3. 原鑊加入蒲燒汁材料，小火煮至滾起，把鯖魚塊回鑊，繼續小火煮至收汁，撒芝麻。西蘭花伴碟。
完成品
