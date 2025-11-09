iHerb雙11優惠全網限時74折
打鼓嶺狗狗慘中捕獸器需截肢 八旬婆婆：要乖呀好了帶你回家
【動物專訊】不法份子在林中放捕獸器，8歲狗狗薯仔不幸中招。居於打鼓嶺水流坑的薯仔由80多歲的婆婆所養，狗狗於數日前慘中捕獸器，右前腳嚴重受傷，婆婆不懂如何處理，義工Rebecca得知後將狗狗送醫，可惜狗狗傷勢嚴重，最終要截肢。來探望狗狗的婆婆
Rebecca表示，她朋友昨日來探狗狗，一下車便見到受傷的薯仔，得知是婆婆所養，於是在婆婆幫忙下救起狗狗送醫。她表示，薯仔是婆婆8年前在農田中救起的，一直照顧至今，然而狗狗受傷後，婆婆不知如何處理，又不懂求助，因此直到昨日才帶到獸醫診所。
然而，薯仔的傷勢比想像中嚴重，他疑因為細菌入血感染令到持續發高燒，又中了牛蜱熱，而傷口位置已見骨，皮膚筋腱撕裂，指甲及斷掉，只能選擇截肢方案。
婆婆來探望住院的薯仔時，叫薯仔乖，身體康復後會接他回家，薯仔聽到後也乖乖躺下休息。Rebecca說：「婆婆跟狗狗相依為命，都想接回狗狗，我會叫婆婆不要放養，會繼續跟進和支援。」
薯仔現時要等退燒後，才能進行手術，而手術後估計也要住院14日。祝福薯仔手術順利，盡快恢復健康。
