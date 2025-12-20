打鼓嶺男途人遭貨車撞傷送院

【Now新聞台】坪輋路有男途人懷疑被貨車車尾撞到，頭部受傷送院。

行人路遺下一灘血漬。下午5時許，警方接報指一輛貨車在打鼓嶺坪輋路72號對開，懷疑撞到一名男途人，貨車其後離開，男事主倒地頭部受傷，送到威爾斯親王醫院急救。

警方其後在五洲南路發現涉事車輛及司機。經初步調查，相信事主懷疑意外撞到貨車車尾受傷。

#要聞