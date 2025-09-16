打鼓嶺私家車撼貨車女司機斃命 親友認屍黯然神傷

銀債開售｜專家建議抽 30 手
【on.cc東網專訊】上周六(13日)凌晨4時許，一輛私家車在打鼓嶺文錦渡路撼撞前方貨車，姓李(37歲)女司機頭部受傷當場身亡。今晨(16日)數名男女親友到大圍富山殮房辦理認屍手續，至早上11時許，親友完成手續離開，眾人神情凝重，黯然神傷。
據了解，女事主居於附近，事發時獨自駕車歸家；涉事貨車則在場排隊等候過關。現場所見，私家車車頭嚴重損毀，車頭插入貨車車尾，零件四散，安全氣袋染有血漬。事發位置的路面並無明顯煞車痕迹，估計事主來不及收掣，私家車已經撼上貨車。
