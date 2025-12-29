批美對台軍售干涉內政 華外交部促認清後果

【on.cc東網專訊】中國外交部旗下微信公眾號《寬廣太平洋》周一（29日）發文，批評美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，並做出正確選擇。

文章指出，美國在涉台及軍售問題上曾作出承諾，聲明「不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策」，但美方不斷違背諾言，不斷加大對台軍售規模，這是損人之舉，最終也會反噬自身。文章批評，台灣地區領導人賴清德上任以來，急不可耐促成美對台售武，根本目的是把美國拉下水。美方少數極端分子推動武裝台灣，真實意圖是讓美國重回對外干涉和戰爭的老路，美方以武助獨只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。

文章指出，70多年前美國武力干涉阻撓兩岸統一，導致台灣問題至今未能徹底解決，美國在兩岸實現完全統一問題上是欠了中國債的。當前，兩岸實力對比已發生根本性變化。無論美國把台灣打造成怎樣的「豪豬」，都不可能抵擋兩岸終將完全統一的歷史潮流。文章強調，中美有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，但前提是美國要尊重中國的核心利益，美國政府應恪守一個中國原則和三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑。

