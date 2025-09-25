批評中國飲食惹議 女雙名將湯生退出北京網賽

（法新社北京25日電） 女子雙打世界排名第二的湯生（Taylor Townsend）日前針對中國飲食發表爭議言論，國際女子網球協會（WTA）今天告訴法新社，湯生因「行程調整」退出在北京舉行的中國網球公開賽。

美國選手湯生日前在深圳舉行的金恩盃（Billie Jean King Cup）賽事期間，評論自助餐食物「太瘋狂」，因而引來批評。這項賽事已於21日落幕。

她在Instagram上發文表示：「這是什麼鬼……甲魚和牛蛙也太誇張了吧。」

她還說：「他們真的在殺青蛙、牛蛙。那不是會讓你長疣還有膿包那種動物嗎？」之後她已公開道歉。

現年29歲的湯生原本預計與捷克搭檔斯尼科娃（Katerina Siniakova）以女雙頭號種子身分在北京出賽。

WTA聯絡官員告訴法新社：「湯生在抽籤結果出爐前，就因行程調整，退出女雙賽事。」