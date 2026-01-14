找林書豪陪練！周杰倫要比澳網評價一面倒

▲周杰倫（左）要參加澳網，被不少網友說是去鬧的，好友林書豪則虧，若周杰倫能贏，都要感謝他，因為身為陪練員的他，實力都比真正的選手還強。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 周杰倫（Jay Chou）昨日（12日）正式宣佈將參與年度網球盛事「澳洲網球公開賽（Australian Open）」相關表演活動《一球制勝（One Point Slam）》引發網路熱烈討論。面對部分網友質疑其網球實力，好友林書豪（Jeremy Lin）第一時間在社群媒體幽默應援，虧周杰倫若贏了應該感謝他，「訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」還被粉絲笑虧中文能力突飛猛進。

「一球制勝」驚喜現身 周董網球球齡成焦點

周杰倫近年對網球展現極高熱忱，頻頻在社群平台分享練習動態。昨日他正式宣布受邀參加澳網期間的表演活動《一球制勝》，這場活動以其趣味性與高互動性著稱，吸引無數球迷目光。

雖然消息一出，部分網民打趣評論周杰倫此行是「去鬧的」、「音樂才是本業」，但更多粉絲表示期待看到他在墨爾本公園揮拍的英姿。

向來與周杰倫互動頻繁的籃球球星林書豪，也在周董的 Instagram 貼文下大方留言。林書豪發揮幽默本色，調侃道，「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」

這番言論不僅力挺好友，也巧妙地自嘲兩人在球場上的切磋往事，瞬間吸引數千名網友點讚。網友紛紛留言表示：「兩位大天王的互動太可愛」、「林書豪這助攻給得滿分」。

▲林書豪在貼文底下調侃好友周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

跨界魅力席捲墨爾本 粉絲搶看

周杰倫此次參與《一球制勝》，預計將為澳網注入更多亞洲流行文化的元素。雖然非正式職業賽事，但周杰倫對體育的熱情與影響力，無疑為這項百年傳統賽事增添了更多話題性與娛樂價值。關於《一球制勝（One Point Slam）》 《一球制勝》是澳洲網球公開賽期間舉辦的表演性質活動，邀請各界名人與退役球星參與，旨在透過輕鬆幽默的方式推廣網球運動，讓更多非傳統球迷也能感受網球的魅力。

