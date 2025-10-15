專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
承認縱火攻擊賓州州長住所 犯嫌恐囚50年
（法新社紐約14日電） 檢察官表示，一名美國男子今天承認縱火攻擊民主黨籍重量級人士、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）住所的謀殺未遂罪，依認罪協議他將面臨25至50年徒刑。
38歲的巴爾默（Cody Balmer）告訴警方，他對州長夏皮洛心懷「仇恨」。今年4月，他在夏皮洛與親友共度猶太教逾越節首日當晚，朝這位民主黨州長的官邸投擲汽油彈。
當被問及如果在攻擊時遇到夏皮洛，他打算怎麼辦時，巴爾默告訴調查人員，他會「用榔頭痛打他」。
陶芬郡（Dauphin County）地方檢察官辦公室在聲明中表示：「巴爾默承認犯下企圖謀殺州長夏皮洛、加重縱火罪、以及22項縱火罪（每項對應官邸內22名遭縱火危及的受害者）、入室行竊，以及其他相關罪行。」
「被告對所有罪名認罪後，便接受事先協商好的量刑結果，即不低於25年，不超過50年的徒刑。」
夏皮洛位於賓州哈立斯堡（Harrisburg）的這棟喬治時期風格宅邸起火時，他和家人就在屋子裡，不過不是在起火的區域。夏皮洛很可能是2028年的總統參選人之一。
無人受傷，但官邸部分區域嚴重受損。
