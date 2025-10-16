把握小朋友增高「成長黃金期」及早攝取2大關鍵營養！ 必選 No.1增高營養品

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
相信各位家長都會為小朋友制訂溫習時間表。不過除了溫習時間外，各位家長切勿忽視小朋友的「成長時間表」！如果你發現自己的孩子與同班同學站在一起時，無論是身高還是體重，似乎都矮了一截？別以為這只是單純的成長差異，這可能正正反映出一個影響孩子成長黃金期的健康陷阱！單靠日常飲食，未必確保他們能攝取到所有成長所需的關鍵營養。究竟應該如何可以「補得啱」？
兒童成長的「黃金10年」 奠定高人一等的好基礎
孩子身高的成長關鍵，主要取決於他們長骨末端的生長板。生長板會持續不斷地增生軟骨組織，隨後鈣化形成硬骨，使骨骼逐漸變長 。一旦進入青春期，生長板就會逐漸癒合，停止生長 。研究指出，兒童在10歲時的身高，已經達到了成人身高的75%¹。這意味著，從出生到10歲這段期間，是孩子成長的真正「黃金期」。換言之在這個階段，為孩子提供充足且均衡的營養，是幫助他們全力衝刺長高、發揮潛能的關鍵。
為促進骨骼發展 及早攝取兩大關鍵營養
為了讓孩子在黃金成長期充分發育，雅培保兒加營素除了含有眾所周知的蛋白質、維他命D和鈣質，還有兩大極其重要的營養素：維他命K2 (1.4ug/100ml)、Arginine 精氨酸 (222 mg/100ml)。經科研實證，配方能夠有效支持孩子成長，幫助他們在短短3個月內身高增加3cm* 。
配方不僅有助於建立強健的骨骼結構，更能促進鈣質吸收。此外，含有Arginine精氨酸 (222 mg/100ml)，配方能協助刺激生長激素的分泌，使生長激素作用於生長板上，從而協調孩子的成長與發育 。
同時，特別加入酪蛋白磷酸肽CPPs(35 mg/100ml)，配方有助保持營養的可溶性，攝實更多營養如：鈣、鐵、鋅等重要營養²。
雅培保兒加營素全面提供營養 多年來贏盡口碑
作為連續17年銷量No.1的品牌▲，雅培深受家長喜愛。雅培保兒加營素含有15種營養素^^^、優質蛋白質、益生元及益生菌組合等，其全面的均衡配方比單純的牛奶飲品、鈣片或維他命軟糖更為完整。有別於市面上同類型的兒童成長營養補充品，不但擁有30多年和20多項臨床研究，對2500多名兒童進行了研究，備受兒科醫生信賴，是香港私家兒科醫生No.1推薦品牌兒童成長營養補充品## 。
臨床醫學實證，持續飲用雅培保兒加營素，對改善身高體重及增強免疫力都有明顯幫助，科研實証， 8星期明顯改善體重³，並且有效減少64%生病日子⁴。雅培保兒加營素專為兒童而設，不僅是低糖配方(3.87g/ 100ml)，也適合乳糖不耐症的小朋友飲用，讓更多孩子能夠輕鬆補充營養。為了讓孩子獲得完整的營養，建議家長每日為孩子沖泡兩杯，每杯使用五匙保兒加營素，可作為早餐飲品或下午茶點心。
¹Kuczmarski RJ et al., Vital Health Stat 11(246).2002.
*需配合健康飲食及運動習慣，基於有營養風險的2-4歲兒童飲用6個月雅培保兒加營素後和與開始飲用3個月後比較，其身高成長中位數的差異。Pham DT, et al. The Open Nutrition Journal. 2019;13(1):43-52.
²FitzGerald, R et al. 2003:187-202. 雅培保兒加營素3+含有鐵[1.33mg/100ml (雲呢拿味)]; [1.27mg/100ml (朱古力味)], 鋅(0.56mg/100ml), 鈣(100mg/100ml(雲呢拿味)];[101mg/100ml(朱古力味)]
▲雅培「保兒加營素」連續17年全港銷售額及銷量No.1 根據尼爾森2008年7月至2025年6月全港嬰兒/幼兒高營養飲品（特別在包裝上列明是為嬰兒/幼兒而設）零售調查報告(©2025尼爾森公司版權所有)
^^^雅培保兒加營素含有15種營養(蛋白質、 鈣、磷、鐵、鉬、維他命A、C、D、E、B1、B2、B6、B12、煙酸、泛酸).
##資料來源: IQVIA 香港2024 HCP Children Nutrition study 訪問30名香港註冊私家兒科醫生 (2024年11月-2025年1月)
³在一項48星期的臨床研究中，有營養風險的兒童同時接受了營養輔導及飲用雅培保兒加營素，與基線比較，飲用8星期後，年齡別體重提升7個百分位。 Huynh DTT et al. J Hum Nutr Diet 2015 Dec;28(6):623-35.
⁴在一項48星期的臨床研究中，有營養風險的兒童同時接受了營養輔導及飲用雅培保兒加營素，與開始飲用8星期後比較，其生病日子天數有明顯減少。Huynh DTT et al. J Hum Nutr Diet 2015 Dec;28(6):623-35
