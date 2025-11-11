抑鬱症｜港抑鬱症患者高達30萬，逾5萬人試兩種治療法仍未見效！利民會：病人輕生風險高，需及早介入

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
抑鬱症｜近期本港發生多宗輕生個案，令社會更加關注港人的心理健康問題。社福機構利民會表示，本港抑鬱症患者高達30萬，當中更有逾5萬人屬「頑治性抑鬱症」，情況令人憂慮。利民會指，希望醫管局盡早正視「頑治性抑鬱症」，擴大藥物及治療方法的選擇，以及加強醫療、社福系統的合作。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：利民會、Shutterstock、Medical Inspire製圖
兩治療方法仍無效，5萬人屬「頑治性抑鬱症」
大部分抑鬱症患者獲處方藥物後，病情都會逐漸改善。但人類情緒思維複雜，有部分抑鬱症患者接受兩種常規抗抑鬱症後，情況仍未有好轉，便屬於「頑治性抑鬱症」患者。中大社會工作學系趙芊嵐博士指，根據估算，本港約有54,000人屬「頑治性抑鬱症」。但「頑治性」並非正式臨床名稱，因此官方未有正式統計數據，或令這批患者未能獲得足夠支援。
趙博士表示，「頑治性抑鬱症」患者不僅長期承受反覆病發之苦，他們的自殺風險亦較普通抑鬱症人士高。與此同時，其社會功能衰退及醫療負擔亦遠高於一般抑鬱症患者，對家庭、社會及整體醫療系統構成深遠挑戰。
重症患者陷絕境，盼社會接納包容
面對「頑治性抑鬱症」，對醫生、患者和家屬而言都是「持久戰」。利民會臨床心理學家江偉賢博士提到，很多抑鬱症患者在病發初期都傾向不求醫，直至自己無法應付才尋求醫療協助。但病情複雜的患者，往往未能在短時間內藥到病除，「有唔少患者仲因為病程漫長而面臨『眾叛親離，久病床前無孝子』嘅境地」。
他強調，頑治性抑鬱症患者已耗盡自身耐性與資源，極需身邊人及專業同工給予認同、接納與耐性。他亦指出，除了照顧者外，有時連助人專業都可能感到挫敗無助，冀望有關當局可加強前線社工與輔導員對頑治性抑鬱症的專業培訓，讓他們能更理解患者的孤單與無助，提供真正需要的愛與關懷。
康復者曾遭當面歧視，冀身體力行消除誤解
已康復的抑鬱症患者阿芝分享指，病母在十多年前離世，本以為卸下重擔後就能輕鬆生活，豈料卻因失去牽掛而陷入抑鬱症的漩渦之中。「嗰陣我係十幾晚冇瞓過覺，失眠」，最終在病發後3至4個月才求醫，發現自己患上抑鬱症。
得悉患病後，阿芝一直積極面對，亦開始到專為情緒病人士服務的社區中心參與活動。但她提到，有次從中心離開時遇上舊同學，竟被說：「阿芝你喺嗰度出嚟？入面啲人全部都係癲㗎喎！」令她明白到社會對情緒病仍存有不少誤解。她表示，希望藉着今次公開露面的機會，告訴外界「精神病唔可怕」
「希望人哋唔好歧視我哋，自己都唔好歧視自己。」
醫療資源稀缺，抑鬱症恐成計時炸彈
本港公營醫療長期面臨人手短缺問題，在精神科方面亦無法倖免。利民會高級經理兼資深社工蘇嘉寶姑娘指出，雖然政府已於全港十八區設立25間精神健康綜合社區中心，但每隊僅有約25人的專業團隊，就需服務當區約 33 萬人口。中大精神科學系臨床教授陳秀雯教授亦指出，現時精神科醫生未能撥出足夠時間診症，難以深入跟進複雜病例。「病人都冇一個清晰嘅治療路線圖，喺試藥嘅過程中都會有無力感」，最終都無法徹底從根源解決問題。
她強調，頑治性抑鬱症的成因複雜，涉及個人生理、心理和成長背景因素，以及社經、朋輩、家庭、職場等人際關係上的壓力，因此沒有單一治療方案，必須跨界別合作。惟跨界別合作需要一定程度的支援，但本港在這一方面的資源依然緊絀。
陳教授表示，我們絕不可以輕視抑鬱症，「其實抑鬱症係所有精神病中社會成本最高嘅疾病」，若不及早介入，十年後的死亡率及醫療開支將持續上升。她建議政府除了從藥物方面着手，也必須加強心理治療、社區支援等非藥物介入，並參考精神健康諮詢委員會主席林正財醫生推動基層醫療健康藍圖的「三層架構」 支援模式，在學校及工作場所建立友善空間與支援文化。
議員：政府可從多方面着手處理
社福界立法會議員狄志遠建議，政府可提供更多藥物支援，包括檢視藥物名冊，引入並資助創新療法等。另外可在社區及家庭支援方面，強化社區照顧網絡，減輕照顧者及其家庭的負擔，並在公眾教育及預防方面，提升社會對精神健康重要性的認知，消除公眾對精神病的污名和標籤。
他提到，自己早前已正式去信醫管局，要求提供更多關於抑鬱症及頑治性抑鬱症的數據分析，包括輪候時間、嚴重個案數字等，進一步研究及填補政策制定的數據空白。
