投影機大爆發！Xgimi 四款新品進軍高階 4K 市場

Xgimi 正式進軍高階 4K 家庭影院市場，一口氣推出四款新品，標誌著品牌策略轉型。過去 Xgimi 主要集中於便攜式投影機市場，今次則瞄準家用客廳影院。

Titan：頂級客廳投影機

Xgimi 將 Titan 定位為品牌最頂級的客廳投影機，官方標榜擁有 5000 ISO 流明亮度與高達 5,000,000:1 的動態對比度。雖然目前 Titan 的詳細規格仍未公開，但市場普遍認為，它有潛力成為高階超短焦投影機的直接競爭者。

Horizon 20 系列：三款新型號齊發

Horizon 20 Max 採用 RGB 三色雷射光源，峰值亮度達 5700 ISO 流明，並覆蓋 110% BT.2020 色域，即使在日光或高環境光下，也能提供沉浸式畫面。

一應俱全

Horizon 20 Pro 則主打 4100 ISO 流明亮度及旗艦處理晶片，搭配 4GB 記憶體，支援 VRR 及 ALLM，提升遊戲流暢度與低延遲表現。而入門型 Horizon 20 提供 3200 ISO 流明亮度，支援 IMAX Enhanced、Dolby Vision、HDR10+ 及 Filmmaker Mode，並內建 Harman Kardon 喇叭與 Google TV，一應俱全。

遊戲功能升級

整個 Horizon 系列均支援 Dolby Vision、HDR10+ 及 IMAX Enhanced，並提供 Netflix 原生支援，無需額外裝置即可直接使用。Xgimi 亦強調，無論是 Titan 還是 Horizon 系列，均針對遊戲玩家作出優化，提供 1ms 超低輸入延遲及 240Hz 高刷新率，可投影最大 300 吋畫面，加上 VRR 與 ALLM 技術，帶來沉浸式大屏遊戲體驗。

售價資訊

目前 Horizon 系列預計 10 月中旬出貨，至於 Titan 詳細售價仍有待官方公佈。

