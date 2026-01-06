投影機巨頭轉型出擊！極米 MemoMind 智能眼鏡登場，輕至 28.9g 支援 OpenAI 等 AI 平台｜CES 2026

投影機巨頭轉型出擊！極米 MemoMind 智能眼鏡登場，輕至 28.9g 支援 OpenAI 等 AI 平台

內地知名投影機品牌極米（XGIMI） 今年在 CES 電子展上正式進軍 AR 智能眼鏡市場，並公布全新子品牌 MemoMind。品牌首批產品包括 Memo One 及 Memo Air 兩個型號，主打結合 AI 與穿戴式科技，預計將於稍後推出。

外型適合日常使用，Memo One 雙眼顯示加 AI 助理

極米強調 MemoMind 系列結合公司多年光學及工程經驗，鏡身設計輕盈低調，方便融入日常生活。為迎合不同用戶偏好，眼鏡共提供 8 種鏡框、5 種鏡腳樣式，並支援度數鏡片，令實用與時尚兼備。

旗艦型號 Memo One 配備雙眼顯示，同時內建有揚聲器，能讓用家「看得見、聽得到」AI 助理的回應。另一款 Memo Air 則主打超輕設計，重量僅 28.9g，採用單眼顯示，能為日常使用提供更輕便的選擇。

採用導光波導技術，顯示效果更細膩

MemoMind 在新品上選擇了波導而非 microLED 技術，能令畫面更清晰自然，整體觀感更接近普通眼鏡。使用體驗上，有點像早前大受好評的 Even Realities G1 智能眼鏡。而 MemoMind 的波導稜鏡較高，顯示空間更大，主畫面甚至能同時展示股票走勢圖、時間、通知等，各類資訊一目了然。

主打 AI 輔助，功能包括翻譯、筆記、提醒

AI 助理是 MemoMind 眼鏡的核心功能，可處理即時翻譯、內容摘要、筆記記錄、提醒設定及情境建議 等操作。極米表示，其 AI 平台會智能切換 OpenAI、微軟 Azure 及阿里巴巴 Qwen 等模型，以應對不同任務，提供最佳結果。

售價 US$599，MWC 後開放預購

旗艦型號 Memo One 定價 US$599，將於 MWC 之後開放預購。至於配有度數鏡片的版本則需額外收費，售價暫未公佈。而入門產品 Memo Air 和其他款式則預計要稍後登場。

