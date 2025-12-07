投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗

【Now新聞台】駐港國安公署指，有外國媒體報道宏福苑火災及立法會選舉時罔顧事實、散播虛假信息，依據香港國安法規定，約談部分在港的外國新聞機構負責人及記者，強調不得藉新聞自由干預香港事務。駐港國安公署指，宏福苑火災發生後，中央、特區政府及民間齊心協力救災，國際社會表示慰問與關心，但近期有外國媒體報道罔顧事實，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞香港當前共克時艱的氛圍，沒有體恤災民痛苦和感受，誤導國際社會認知。公署對此表示嚴重關切，強調新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉新聞自由干涉中國內政、干預香港事務，所有在港外國新聞社負責人及記者須遵守基本法、香港國安法及維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，希望他們秉持職業操守，自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。公署又指，對所有反中亂港分子以災亂港行徑絕不姑息，勿謂言之不預，會嚴格依法辦事，一如既往密切關注媒體報道。而保安局局長鄧炳強早前去信華爾街日報，指其中一篇涉及宏福苑的社論偏頗及毫無根據，試圖抹黑香港，表示深感遺憾。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 19 小時前