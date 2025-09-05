投訴物業管理失當等一年冇回覆 申訴署：欠理想 提14項改善建議

【on.cc東網專訊】物業管理業監管局(物監局)負責監管物業管理業服務質素，但有市民向申訴專員公署投訴，指向該局投訴一年均無回應。申訴專員陳積志今日(5日)宣布完成相關調查，稱理解物監局因案情複雜而需時調查，惟近一年調查期間，只多次發出內容重覆的簡覆，無助申訴人了解調查進展，認為情況有欠理想，遂向物監局提出共14項改善建議，包括考慮按個案的不同複雜程度，修訂和制訂調查及回覆投訴人的服務承諾等。

一名商場鋪位業主向申訴專員公署投訴，指自去年中向物監局投訴該商場的管理公司涉及違規事宜，包括沒有因應業主的要求召開特別業主大會、拒絕提供與商場管理有關的合約等全部文件並濫收提供部分文件的費用、涉嫌冒認為該商場的管理人等，但物監局在接獲投訴後，沒有涉事物業管理公司採取行動，亦沒有實質回覆調查進展和結果，只重複回覆稱正按程序跟進投訴。

物監局是根據《物業管理服務條例》成立的監管機構，可就涉嫌干犯違紀行為或不再符合持有牌照所須符合的任何訂明準則的投訴，對持牌物業管理公司及持牌物業管理人進行調查，物監局一般在收到足夠資料後起計6個月內完成處理投訴，惟該項調查事隔近一年仍未完成。

公署調查發現，物監局在收到申訴人的投訴後，已持續聯絡涉事公司調查和跟進，並因應申訴人多次提供的進一步投訴和補充資料，向涉事公司索取更多資料。而申訴人的投訴涉及法例及公契條文的詮釋、招標程序、利益衝突和違紀行為等多個範疇，物監局因為案情複雜而需時索取資料及作出調查，公署認為屬可以理解。

然而，物監局在致申訴人的認收函件和簡覆中，只重複地告知申訴人正按程序跟進她的投訴，並無實質交代個案進展。公署認為，雖然物監局因個案複雜等因素而需較長時間處理，但申訴人在物監局近一年調查期間只收到內容重複的簡單信息，實難以得知調查進展，甚至可能認為該局並沒實質跟進行動，情況有欠理想。

公署提出14項改善建議，包括在簡覆內需適當通知投訴人，例如投訴複雜、投訴人新增投訴事項或補充資料，物監局可能需較長時間處理。另外，物監局可考慮在網頁或年報等，公布投訴個案或摘錄，供公眾和業界參考等。物監局同意公署提出的所有改善建議。

