投訴警察個案按年增9.7% 近半涉疏忽職守

監警會

監警會上年度接獲警方投訴警察課1,783宗新的須匯報投訴個案，按年增加一成；同期通過1,790宗須匯報投訴個案，按年增加9.7%，涉及2,530宗指控。最多的3類指控涉及疏忽職守、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及毆打。

監警會昨午召開公開會議，秘書長梅達明在會議開始前帶領與會人士，就大埔宏福苑火災默哀一分鐘。監警會發表2024/25工作報告，共接獲投訴警察課1,783宗新的須匯報投訴個案調查報告，按年增10.3%，同期會方通過1,790宗須匯報投訴的個案，按年增加9.7%。

已通過個案涉及2,530項指控，按年增加9.1%，其中93.4%屬性質輕微，包括「疏忽職守」(1,249項，佔49.4%)及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」(1,114項，佔44%)，分別升約13%和6%。另涉及毆打有106宗、升17.8%，而濫用職權(32宗)和恐嚇(21宗)，均錄得下降。

相關指控中，經全面調查的指控有309項，當中38項被列為「獲證明屬實」。未經舉報但證明屬實有30項，其餘為「無法證實」(139項)、「並無過錯」(87項)和「虛假不確」(15項)。沒有指控被列為「無法完全證明屬實」。其餘的2,221項毋須進行全面調查，包括「投訴撤回」(1,045項)、「無法追查」(942項)和234項「透過簡便方式解決」。

監警會指，除審核個案，亦持續從投訴中找出警隊常規及程序可改進之處，並提出具體服務質素改善建議。報告期內，監警會向警隊提出19項改善建議，自2009年以來累計超過260項。秘書長梅達明舉例，包括優化交通票控拍照程序、完善銷毀「無人認領財物」前的核實程序、改善向在囚人士歸還證物的安排，以及統一警署固網電話留言系統。

投訴人不配合變「無法追查」

監警會主席王沛詩表示，報告期內「無法追查」指控增至942項，佔總數37%，主要因投訴人不配合調查，浪費公共資源。監警會強調，投訴屬嚴肅事宜，投訴人行使權利時亦須履行責任，配合調查，共同維護公平制度。

另外，的士司機陳輝旺2012年被警員箍頸後身亡的個案，梅達明表示正密切留意，由於法庭正在處理，目前不便評論。

