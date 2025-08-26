美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
投資人擱置川普開除Fed理事消息 美股收紅
（法新社紐約26日電） 美國總統川普下令解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務之舉，可能使兩人對簿公堂。儘管如此，投資人今天暫時擱置這些風險，美股4大指數收盤齊揚。
道瓊工業指數上揚135.60點或0.30%，收報45418.07點。
標普500指小漲26.62點或0.41%，收在6456.94點。
那斯達克指數揚升94.98點或0.44%，收21544.27點。
費城半導體指數上漲51.62點或0.90%，收5807.92點。
