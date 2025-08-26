投資人擱置川普開除Fed理事消息 美股收紅

港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。

信報財經新聞 ・ 2 天前