投資人預期政府停擺危機有望落幕 美股收盤勁揚

海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 18 小時前
亞洲人工智能股票暴跌 外界對其全球領先漲勢產生懷疑
【彭博】— 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。Bloomberg ・ 1 天前
最佳投資產品？深圳華強北記憶體產品3個月升一倍 收益超過黃金
中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。鉅亨網 ・ 21 小時前
繼星巴克減持後 Burger King華業務83%股權售予CPE
根據《華爾街日報》周一報導，漢堡王母公司 Restaurant Brands 與中國私募基金 CPE 達成合資協議，CPE 將投資 3.5 億美元並取得漢堡王中國 83% 股權。這是繼星巴克後又一速食巨頭引進中國本土夥伴的案例。鉅亨網 ・ 8 小時前
香港政府時隔逾一年半擬再發數字債券 繼續推動債券代幣化發行恆常化
【彭博】— 香港政府計畫再度啟動多幣種數字債券發行，彰顯其建設全球金融科技和數字資產中心的決心，以在國際數字貨幣競爭中搶佔先機。Bloomberg ・ 21 小時前
Robinhood擬設基金 讓散戶搭AI暴利列車
美國知名券商 Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD) 宣布一項重大新措施，計劃為散戶提供參與未上市人工智慧（AI）公司快速成長的機會。此舉旨在打破散戶與高成長私人市場之間的壁壘，讓「普通人」也能接觸到推動 AI 顛覆的核心力量。鉅亨網 ・ 10 小時前
Z世代呷窮 美股休閒快餐店首當其衝
Z世代正面對更大的財務壓力，而以年輕客群為骨幹的美股休閒快餐品牌已開始感受到衝擊。Yahoo財經 ・ 17 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 小時前
美股日誌｜納指急反彈 聯邦政府重開在望
美股顯著上升，納斯達克指數經過四月以來最大的按周跌幅後，反彈超過2%，道瓊斯指數回升至47,000點以上收市。美國聯邦政府有望重新營運，投資者憧憬美國經濟可以「止蝕」。金價再度急升，紐約期金漲逾100美元。Yahoo財經 ・ 1 小時前
特朗普接下來會買什麼？跟著白宮風向選股票成為投資新潮流
【彭博】— Adam Giddens過去主要依靠關注服務和社交媒體上的熱門話題來篩選值得購買的股票，但最近，他把注意力轉向了另一種影響力：特朗普。Bloomberg ・ 20 小時前
郭家耀：美結束停擺在望 中海油(00883.HK)股息吸引
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股上週五(7日)個別發展，早段受市場憂慮華府停擺對經濟影響，以及科技股估值高企擔憂，大市早段一度急挫，其後民主黨提出折衷方案結束停擺，大市逐步轉穩，三大指數收市升跌不一。美元走勢回落，美國十年期債息回升至4.09厘水平，金價表現向好，油價亦有所反彈。港股預託證券表現偏軟，預料大市早段跟隨低開。 內地股市上週五走勢向下，滬綜指失守4,000點大關，收市下跌0.3%，滬深兩市成交額亦有所縮減。 港股跟隨外圍回落，恆指上週五低開低走，收市下跌0.9%，整體成交略為縮減。外圍走勢反覆，市場缺乏焦點，預料市況短期未有突破，指數維持在25,500至26,500點水平徘徊。 另中海油(00883.HK)日前公布第三季營業收入為1,048.95億元人民幣(下同)，按年增長5.7%。盈利324.38億元，下跌12.2%。季內公司油氣淨產量近1.94億桶油當量，按年上升7.9%。今年首三季中海油營業收入達3,125.03億元，較去年同期下跌4.1%，盈利下滑12.6%至1,019.71億元。首三季公司油氣淨產量達5.78億桶油當量，按年上升6.7%，其中天然氣上升11AASTOCKS ・ 21 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 17 小時前
港股通中海油淨流入13.13億港元
北水南向淨流入中海油(00883.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)及小米集團(01810.HK)，分別達13.13億港元、5.19億港元及1.73億港元。 北水南向淨流出阿里巴巴(09988.HK)、中芯(00981.HK)及騰訊(00700.HK)，分別達6.53億港元、2.17億港元及1.28億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為中海油(00883.HK)5.64億港元，而最高資金淨流出股份為阿里巴巴(09988.HK)7.48億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為中海油(00883.HK)7.5億港元，而最高資金淨流出股份為中芯(00981.HK)1.26億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,039.41億元，佔大市成交額48.39%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
內地黃金｜金飾消費首三季跌三成政府取消黃金稅務優惠深圳水貝「拍烏蠅」
中國黃金協會近日公布的數據顯示，今年首三季度內地黃金產量達392.93噸，同比增長3.6%。然而，整體黃金消費...BossMind ・ 16 小時前
科技股估值竟比美股7巨頭高！花旗示警：日經恐回調
花旗集團 (C)上周六 (6 日) 發布日本策略報告示警不斷攀漲的日本股市，該投行認為日本科技股已出現顯著過熱跡象，估值甚至超越美股科技 7 巨頭，但獲利能力未能同步跟進，短期調整風險正加速累積。鉅亨網 ・ 1 天前
【財圈識真假】Netflix再施財技 股份拆細谷估值
各位「巴打」，本港YouTube頻道「試當真」於5周年的大日子「執笠」，告別呈獻之作《墨魚遊戲2》的龐大規模和嘉賓陣容，堪稱是本港YouTube史上最大型綜藝節目。「高仁指點」話你知，《墨魚遊戲2》是參考Netflix劇集《魷魚遊戲》的「二次創作」（有人亦說是「抄襲」），Netflix受惠《魷魚遊戲》熱爆而搶去不少觀眾，並且刺激股價持續造好，該公司近日再施展股份拆細財技。信報財經新聞 ・ 1 天前
創新藥企百利天恒(2615.HK)來港招股 入場費39,292.3元
百利天恒藥業(2615.HK)(688506.SS)來港招股，計劃全球發售863.43萬股H股，香港公開發售佔10%(86.35萬股)，國際配售部分佔90%(777.08萬股)，發售價介乎每股347.5至389元，集資最多約33.59億元。每手買賣單位100股，入場費約39,292.31元。AASTOCKS ・ 20 小時前
《大行》高盛料國壽(02628.HK)今年全年派息按年增23%超預期
高盛發表研究報告，根據國壽(02628.HK)第三季業績表現調整未來盈利預測，指出上季投資收益勝預期，相應將全年淨利潤預測上調69%，並將2025至2027年首年保費預測上調7%，以反映第三季銀行保險銷售渠道向好，以及管理層對2026年展望正面。 由於投資組合規模擴大及保費流入增強，該行亦將國壽2026及2027年淨利潤預測上調7%，2025至2027年賬面價值預測上調5%至7%，每股派息預測上調10%，其中今年度股息預測將按年增長23%，高於此前預測的增長12%，目標價由22.5元升至24.5元，維持「中性」評級。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
澳元華麗轉身！鷹派央行撐腰 可望創10年來罕見年漲
在澳洲央行相對緊縮政策的支撐下，澳元 / 美元 (AUDUSD) 預計將進一步走高，並有望在今年實現罕見的年度漲幅。 今年以來，澳元已攀升近 5%，有望創鉅亨網 ・ 21 小時前
《市評》恒指升407點 內險及油股起舞 泡泡瑪特彈逾8%
美國參議院通過撥款法案，美國政府有望結束停擺，港股今日(10日)午後升幅擴大。市場憧憬美政府停擺有轉機，美股道指及納指上周五(7日)均升近0.2%，撰文之時，美國2年期債券孳息升至3.599%，美國10年期債券孳息升至4.136%，美匯指數跌至99.49。道指期貨最新升140點或0.3%，納指期貨最新升349點或1.4%。內地10月CPI按年升0.2%優預期，10月PPI按年降2.1%略勝預期(連續第三個月收窄)，上證綜指今日升21點或0.53%或收4,018點，深證成指升0.18%，內地創業板指數跌0.9%，滬深兩市成交額共2.17萬億元人民幣。 恒指高開77點後升幅擴大，曾升427點一度高見26,668點，全日升407點或1.6%，近高收26,649點；國指升175點或1.9%，收9,443點；恒生科技指數升78點或1.3%，收5,915點。大市全日成交總額2,147.88億元。北水交易總成交額1,039.41億元，而南向資金今日淨流入66.54億元(上交易日淨流入75.22億元)。騰訊(00700.HK)上揚2.4%收649.5元，成交額93.87億元，阿里巴巴(09988.HKAASTOCKS ・ 14 小時前