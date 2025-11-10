投資人預期政府停擺危機有望落幕 美股收盤勁揚

各位「巴打」，本港YouTube頻道「試當真」於5周年的大日子「執笠」，告別呈獻之作《墨魚遊戲2》的龐大規模和嘉賓陣容，堪稱是本港YouTube史上最大型綜藝節目。「高仁指點」話你知，《墨魚遊戲2》是參考Netflix劇集《魷魚遊戲》的「二次創作」（有人亦說是「抄襲」），Netflix受惠《魷魚遊戲》熱爆而搶去不少觀眾，並且刺激股價持續造好，該公司近日再施展股份拆細財技。

信報財經新聞 ・ 1 天前