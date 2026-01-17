投資基金公會對今年基金銷售及投資前景審慎樂觀(黃式怡報道)

【Now新聞台】投資基金公會主席余振聲接受本台專訪指，對今年基金銷售表現及投資前景樂觀，但亦建議投資者要分散風險。

無論本港及內地投資市場近期都非常活躍。投資基金公會主席余振聲接受本台節目《大鳴大放》訪問時表示，對今年基金銷售前景審慎樂觀。

投資基金公會主席余振聲：「去年(基金)淨銷售超過163億美元，很多年沒有試過，其實算回來。(你們賺很多錢？)我想普遍行業都開心。」

余振聲表示，香港底子好，認為與政府目標兩三年內超越瑞士，成為全球最大資產管理中心的距離不遠。他表示市場普遍認為美股估值過高，很多資金湧入香港，所以對前景很有信心，但亦建議投資者要分散風險。

余振聲：「看到投資者之前放在一些比較長遠，存放一些定期、美元，開始拿出來作資產配置，放在股票、另類投資裡面，反而是貨幣基金或債券那些就開始起動。所以最重要是投資者要看市場，不要集中放在單一市場裡面。」

他特別看好綠色產業及傳統金融行業。另外，余振聲稱，鼓勵市民留意自己強積金分布，以及妥善管理好退休後的強積金安排。

余振聲：「希望市民就算你有條件可以取回強積金，如果你不是有特定用途，例如買樓、我有另外用途，就沒話說；如果不是，就讓(資金)繼續放在強積金，讓資金滾存。」

投資基金公會稱，會定期與內地監管機構舉行會議交流，將香港金融方面知識推廣到大灣區。

#要聞