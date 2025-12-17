投資惹議 塞爾維亞總統：川普女婿庫許納公司撤資

（法新社貝爾格勒16日電） 塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關的投資公司已經退出。

武契奇（Aleksandar Vucic）在貝爾格勒接受媒體訪問時表示：「現在我們只剩下一棟毀壞的建築物，遲早會有磚塊等物件掉落，因為再也沒有人會碰這棟建築了。」

庫許納（Jared Kushner）的公司Affinity Partners昨天向「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，決定退出這項計畫。

該公司發言人告訴華爾街日報：「有意義的計畫應該是團結大家，而非造成分裂。出於對塞爾維亞人民和貝爾格勒市的尊重，我們決定撤回申請，目前先行退出。」

這項宣布是在塞爾維亞文化部長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）及另外3人遭起訴後公布，他們被指控涉嫌濫用職權及偽造官方文件，該文件原本允許撤銷這處基地的「文化遺產」地位。

將貝爾格勒這座遭轟炸的前南斯拉夫軍隊總部改建為高樓飯店的計畫，早在5月就因相關指控而停擺，當時外界質疑撤除建築保護資格的文件造假。

此後貝爾格勒爆發抗議，示威者要求保留這座高聳廢墟，認為不僅因其獨特現代主義建築價值，更是作為紀念1999年北約轟炸、導致該建築受損的歷史標誌。

武契奇將這項計畫遭否決歸咎於批評者，認為他們毀掉一筆「至少7億5000萬歐元」（約新台幣28億元）的投資。他說：「就國家和民族而言，我們是最大的輸家。」