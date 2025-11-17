年輕一代「抗壓力」較弱？「壓力與抗壓能力」從催眠治療角度細說，成長於資訊爆炸的環境易情緒波動｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

作為一名催眠治療師，我經常在療程中遇見來自不同世代的個案，他們的壓力故事各有千秋，卻總是交織著共通的心理線索。在這個快節奏的時代，壓力彷彿無處不在，它不僅影響我們的日常生活決策，更潛伏在身心靈的深層，形塑我們的回應模式。今天，我想以「壓力與抗壓能力」為切入點，探討世代之間的差異。

這個話題充滿爭議，有人認為年輕一代抗壓力較弱，也有人覺得這只是表象下的誤解。透過整合心理學研究與臨床觀察，我將試圖從心理現象和催眠治療的角度，提供一些中立的觀察與啟發，希望能為讀者帶來一絲內在的平靜與反思。

廣告 廣告

（《機智住院醫生生活》劇照）

世代差異的表象與成因：從研究看真實面貌

首先，讓我們思考一個常見的疑問：為什麼現今的年輕人，似乎比老一輩更容易情緒起伏，受壓力影響？這是否意味著他們的抗壓能力真的較低？從我的臨床經驗來看，這並非絕對的事實，而更像是社會變遷下的心理現象。

年輕一代成長於資訊爆炸的環境，他們的情緒波動或許更顯著，因為他們有更多渠道表達內心——社交媒體、心理諮詢，甚至是公開討論心理健康。這與老一輩的經歷形成對比：上一代人往往在戰亂、經濟動盪或基本生存壓力中成長，他們的抗壓力看似堅韌，卻可能只是將情緒壓抑在內心深處。想像一下，一位年輕人因工作挫敗而在網上傾訴，而一位長者則默默承受，繼續前行。這不是誰強誰弱的比較，而是不同時代的應對策略。

（《無赦之仇》劇照）

再深入一點，或許老一輩的「堅韌」源於生存的迫切需求。在過去，生活基本需求如食物、住所和安全往往優先於情緒照顧。當人們忙於奔波勞作、養家糊口時，壓力雖大，卻被視為「理所當然」的部分，根本無暇停下來問「我感覺如何？」。這並非他們忽略情緒，而是時代環境使然。

相反，現今世代的年輕人，受益於相對穩定的物質基礎和家長的鋪路，他們可能更早接觸到「情緒管理」的概念。但這也帶來另一面：當基本需求滿足後，內在的心理需求浮現，他們更容易察覺壓力源頭，卻也可能因缺乏過往的「生存訓練」而感到不知所措。

（《無赦之仇》劇照）

近期研究顯示，年輕世代如Z世代報告的壓力水平更高，Gen Z和千禧世代參與者報告的當前壓力水平顯著更高（51%），相比於X世代和更年長者（37%），這可能是由於科技主導的生活和全球不確定性所致，而他們的韌性較低，但更願意尋求專業幫助。

這啟發我們：抗壓能力並非天生，而是與環境互動的產物。試問自己：你的壓力，是壓抑的堡壘，還是開放的對話？

另一項研究，比較了X世代與Z世代的應對策略，發現X世代更傾向問題解決和務實方法，應對分數較高（平均40.6），而Z世代偏好社會支持和正念，卻在整體效能上較低（平均34.0）。 這不代表Z世代「弱」，而是他們正處於身份探索階段，更注重情感成長。這提醒我們，世代差異或許是進化的鏡子，讓我們看到人類適應力的多樣性。

（《未知的首爾》劇照）

抗壓能力不是靜態的品質，而是可培養的技能。無論世代，我們的潛意識都儲存著壓力模式，透過催眠治療，我們能深入探索這些根源。在催眠療程中，我會引導客戶回溯壓力觸發點——或許是童年記憶，或當下焦慮——然後植入正面暗示，如「我能平靜面對挑戰」。這有助釋放壓抑情緒，提升自我覺察。

對於年輕人，催眠可幫助管理資訊過載；對長者，則是溫和地處理累積的未解壓力。研究顯示，催眠在壓力減輕上顯著有效，能降低皮質醇水平（壓力荷爾蒙），改善睡眠與情緒穩定，讓人從內而外重建抗壓力。想像透過催眠，你能將壓力轉化為成長的動力。

（《未知的首爾》劇照）

無論你是年輕一輩還是資深一輩，壓力都是生命的一部分；它不是敵人，而是訊號，提醒我們照顧身心靈。或許，世代差異不是分歧，而是橋樑，讓我們互相學習：老一輩的堅韌教導我們堅持，年輕人的開放啟發我們覺察。假如你正掙扎，不妨試試催眠治療或其他心理工具——它們不是萬靈丹，卻能帶來深刻的轉變。讓我們一起，在這個充滿變化的世界中，尋找內心的平靜, 並從中發現屬於自己的光。

專欄相關文章：

AI情緒價值爆棚，能取代真人嗎？從「催眠治療」分析AI與人類之間的4大獨特性｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

「出軌與背叛」 是一種潛意識的「求救信號」？以催眠治療來剖析第三者的心理模式｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/