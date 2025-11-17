警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
年輕一代「抗壓力」較弱？「壓力與抗壓能力」從催眠治療角度細說，成長於資訊爆炸的環境易情緒波動｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
作為一名催眠治療師，我經常在療程中遇見來自不同世代的個案，他們的壓力故事各有千秋，卻總是交織著共通的心理線索。在這個快節奏的時代，壓力彷彿無處不在，它不僅影響我們的日常生活決策，更潛伏在身心靈的深層，形塑我們的回應模式。今天，我想以「壓力與抗壓能力」為切入點，探討世代之間的差異。
這個話題充滿爭議，有人認為年輕一代抗壓力較弱，也有人覺得這只是表象下的誤解。透過整合心理學研究與臨床觀察，我將試圖從心理現象和催眠治療的角度，提供一些中立的觀察與啟發，希望能為讀者帶來一絲內在的平靜與反思。
世代差異的表象與成因：從研究看真實面貌
首先，讓我們思考一個常見的疑問：為什麼現今的年輕人，似乎比老一輩更容易情緒起伏，受壓力影響？這是否意味著他們的抗壓能力真的較低？從我的臨床經驗來看，這並非絕對的事實，而更像是社會變遷下的心理現象。
年輕一代成長於資訊爆炸的環境，他們的情緒波動或許更顯著，因為他們有更多渠道表達內心——社交媒體、心理諮詢，甚至是公開討論心理健康。這與老一輩的經歷形成對比：上一代人往往在戰亂、經濟動盪或基本生存壓力中成長，他們的抗壓力看似堅韌，卻可能只是將情緒壓抑在內心深處。想像一下，一位年輕人因工作挫敗而在網上傾訴，而一位長者則默默承受，繼續前行。這不是誰強誰弱的比較，而是不同時代的應對策略。
再深入一點，或許老一輩的「堅韌」源於生存的迫切需求。在過去，生活基本需求如食物、住所和安全往往優先於情緒照顧。當人們忙於奔波勞作、養家糊口時，壓力雖大，卻被視為「理所當然」的部分，根本無暇停下來問「我感覺如何？」。這並非他們忽略情緒，而是時代環境使然。
相反，現今世代的年輕人，受益於相對穩定的物質基礎和家長的鋪路，他們可能更早接觸到「情緒管理」的概念。但這也帶來另一面：當基本需求滿足後，內在的心理需求浮現，他們更容易察覺壓力源頭，卻也可能因缺乏過往的「生存訓練」而感到不知所措。
近期研究顯示，年輕世代如Z世代報告的壓力水平更高，Gen Z和千禧世代參與者報告的當前壓力水平顯著更高（51%），相比於X世代和更年長者（37%），這可能是由於科技主導的生活和全球不確定性所致，而他們的韌性較低，但更願意尋求專業幫助。
這啟發我們：抗壓能力並非天生，而是與環境互動的產物。試問自己：你的壓力，是壓抑的堡壘，還是開放的對話？
另一項研究，比較了X世代與Z世代的應對策略，發現X世代更傾向問題解決和務實方法，應對分數較高（平均40.6），而Z世代偏好社會支持和正念，卻在整體效能上較低（平均34.0）。 這不代表Z世代「弱」，而是他們正處於身份探索階段，更注重情感成長。這提醒我們，世代差異或許是進化的鏡子，讓我們看到人類適應力的多樣性。
抗壓能力不是靜態的品質，而是可培養的技能。無論世代，我們的潛意識都儲存著壓力模式，透過催眠治療，我們能深入探索這些根源。在催眠療程中，我會引導客戶回溯壓力觸發點——或許是童年記憶，或當下焦慮——然後植入正面暗示，如「我能平靜面對挑戰」。這有助釋放壓抑情緒，提升自我覺察。
對於年輕人，催眠可幫助管理資訊過載；對長者，則是溫和地處理累積的未解壓力。研究顯示，催眠在壓力減輕上顯著有效，能降低皮質醇水平（壓力荷爾蒙），改善睡眠與情緒穩定，讓人從內而外重建抗壓力。想像透過催眠，你能將壓力轉化為成長的動力。
無論你是年輕一輩還是資深一輩，壓力都是生命的一部分；它不是敵人，而是訊號，提醒我們照顧身心靈。或許，世代差異不是分歧，而是橋樑，讓我們互相學習：老一輩的堅韌教導我們堅持，年輕人的開放啟發我們覺察。假如你正掙扎，不妨試試催眠治療或其他心理工具——它們不是萬靈丹，卻能帶來深刻的轉變。讓我們一起，在這個充滿變化的世界中，尋找內心的平靜, 並從中發現屬於自己的光。
專欄相關文章：
AI情緒價值爆棚，能取代真人嗎？從「催眠治療」分析AI與人類之間的4大獨特性｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「出軌與背叛」 是一種潛意識的「求救信號」？以催眠治療來剖析第三者的心理模式｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
其他人也在看
陳茂波料失業率降 學者：太樂觀
本港第三季GDP增長3.8%，為超過一年半最佳單季表現，但失業率卻惡化至3.9%的3年新高，「無就業式經濟復甦」再引起議論，財政司司長陳茂波昨天在電台節目派定心丸，認為隨金融市場暢旺、資產轉趨穩定，帶動市民消費信心，估計失業率跟隨經濟持續向好，將會緩和「甚至可以開始有一些整固下調」。不過，有學者表示，目前勞動市場的復甦集中在金融業，其他大部分行業均縮減人手，不應過分樂觀。信報財經新聞 ・ 7 小時前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 7 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 2 天前
天氣｜冷鋒明晚殺到 周二顯著轉涼 周三最低僅14度
一道冷鋒會在明晚至本周二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。天文台預測，明日(17日)大致天晴，日間溫暖，晚上北風逐漸增強。本周二及周三將顯著轉涼，最低氣溫僅14度。am730 ・ 19 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 11 小時前
網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」
相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。am730 ・ 20 小時前
伊能靜罕談與庾澄慶離婚 內疚沒給兒子完整的家
【on.cc東網專訊】台灣藝人「哈林」庾澄慶和伊能靜2009年離婚，之後兩人都各自再婚，並生下小孩，而兩人所生的兒子「小哈利」庾恩利近年亦出道發展，雙方更是費盡心思幫忙宣傳，近日小哈利登台開唱，伊能靜也到場支持。而日前，伊能靜亦發文回憶兒子中學畢業典禮時，自己正東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國教育部也出手了 稱公民要謹慎赴日留學
中國教育部周日（16 日）發布留學預警，稱近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。鉅亨網 ・ 5 小時前
考古學家在古羅馬玻璃器皿中發現 1,700 年歷史的圖像
一位考古學家在研究古羅馬的 diatreta 玻璃器皿時，發現了一項驚人的發現，這些精緻的器皿不僅展示了當時的工藝技術，還映射出古羅馬社會的文化與藝術。這些 diatreta 玻璃器皿以其獨特的設計和工藝技巧而聞名，通常是在公元 4 世紀至 5 世紀之間製作的。這位考古學家在南意大利的一個遺址中發掘了幾個完整的 diatreta，這些器皿的裝飾圖案及其背後的故事讓人感到驚奇。這些圖案不僅精美，還具...TechRitual ・ 13 小時前
【新聞點評】AI加劇貧富懸殊 二次分配責任大
AI狂潮愈演愈烈，愈來愈多人開始關注這股風暴帶來的負面影響。例如DeepSeek資深研究員陳德里早前在一場論壇上警告，AI或將在20年內「終結就業市場」，並將衝擊社會核心，他呼籲科企扮演「吹哨者」角色，協助人類社會應付危機。另一邊廂，自ChatGPT發布以來，美股暴漲逾65%，但絕大部分好處由富人掌握，普羅大眾卻「未見其利，先受其害」。隨着AI加劇貧富懸殊，各地政府的「二次分配」政策須負起更大責任，今後不排除會頻頻「派錢」。信報財經新聞 ・ 7 小時前
DIPTYQUE香港節日期間限定店！走進童話書店的香氛奇遇
香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。 墨綠色外牆下的驚喜 一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。 冷杉樹裝置藝術成焦點 限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。 親手打造獨一無二的節日禮物...men’s Reads ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
流感｜甲流H3N2變種 許樹昌：傳播力提高 疫苗仍然有效
英國劍橋大學病原體進化中心日前發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，導致全球多地的流感季節提早開始。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港未來數日天氣轉冷，流感病毒會較活躍；現時H3N2出現變種，傳播性提高，估計流感個案將不跌反升。am730 ・ 21 小時前
9球攞「威」痴人說夢 意大利反負1：4落世盃附
【Now Sports】在一場意大利要贏挪威9球、才能反壓對方取得首名出線資格的世界盃外圍賽，最終不但不可能的任務無法實現，更頂不住賀蘭梅開二度，在主場大敗1:4，只能接受打附加賽的命運。意大利一度有個好開始，開賽11分鐘由皮奧艾斯普薛圖在禁區內轉身建功，也以這個入球領先上半場，但換邊後想不到竟遭挪威「肆虐」。從63分鐘開始，路沙殺入禁區左腳勁射扳平後，賀蘭（Erling Haaland）隨後兩度射破其曼城隊友當拿隆馬的十指關，加上後備入替他的狼隊前鋒史特拿臣，也在補時3分鐘「埋齋」，最終挪威大勝4:1，成功奪下I組首名，成為第5支確定晉級決賽周的歐洲球隊。連同6月作客奧斯陸時也大敗0:3，意大利遭挪威「雙殺」，共失7球，最終只能以小組次名獲得轉戰附加賽的資格，亦令人擔憂他們會否繼2018、22年後，連續3屆缺席世盃決賽周。I組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 挪威 8 8 0 0 +32 24*2 意大利 8 6 0 2 +9 18#3 以色列 8 4 0 4 -1 124 愛沙尼亞 8 1 1 6 -13 45 摩爾多瓦 8 0 1 7 -27 1*晉身決賽周#轉戰附加now.com 體育 ・ 3 小時前
失落的絲綢之路城市在古老湖泊中被考古學家發現
考古學家最近在傳說中的絲綢之路上發現了一座巨大的失落城市，這座城市在歷史的長河中被遺忘，沉沒於沙漠的沙丘之下。這一發現不僅為考古學界帶來了新的研究機會，也引起了公眾對古代貿易路線和文化交流的高度關注。這座城市的發現，證實了絲綢之路在促進東西方之間的經濟和文化交流方面的重要性，並展示了當時人們的生活方式和社會結構。考古學家們在挖掘過程中，發現了多條街道、建築遺址以及各種日常生活用品，這些遺物為研究該...TechRitual ・ 18 小時前