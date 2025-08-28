抗戰勝利 80 週年｜民建聯推「紅色旅遊」提 6 條路線 倡設角色扮演感受抗戰情境｜Yahoo

民建聯建議 6 條愛國旅遊路線，吸引遊客。

【Yahoo新聞報道】2025 年適逢抗戰勝利 80 週年，民建聯提出 6 條愛國旅遊路線，景點包括西貢斬竹灣、沙頭角烏蛟騰等。該黨指紅色旅遊不僅有助吸引旅客，也能提升香港市民對抗戰歷史的認識。不過這些景點大多位處偏遠，該黨促政府盡早改善相關交通及景點配套設施。該黨又建議成立愛國教育中心，推廣習近平治國理論及香港愛國歷史等知識。對於教聯已開設「愛國教育支援中心」，民建聯強調，建議成立的中心是面向全港市民，對象與教聯的中心不同。

部份景點偏遠規劃不足 促完善配套

民建聯指出，香港愛國主義景點分佈新界及市區，但普遍缺乏統一路線和交通接駁，部分景點如西營盤同盟會遺址、元朗楊家村規模較小，僅設有標牌，難以吸引遊客。部分偏遠地點如烏蛟騰、西貢等地交通不便，建議政府增設公共交通路線和清晰標示，完善配套，提升市民和旅客參觀意欲。

建議遊覽景點之一：元朗達德公所 （資料圖片）

立法會議員鄭泳舜認為，現時部分紅色景點設施及歷史氛圍營造有限，難以讓訪客深入了解抗戰歷史。他以烏蛟騰為例，指出交通不便和設施不足，令遊客「去到可能有啲失望」。他建議借鑑內地紅色旅遊經驗，提升景點配套及教育功能。

建議設角色扮演、模擬運送任務

立法會議員郭玲麗表示，香港可參考內地成功案例，在西貢、烏蛟騰等地設計體驗式紅色旅遊活動，例如角色扮演、模擬運送任務等，讓參加者更具體感受當年抗戰情境。她續指，香港在抗戰時期曾舉行「大營救」行動，協助郭沫若等名人撤離，這些歷史在內地紅色景點中較為罕見。香港抗戰歷史與內地有明顯分別，相信亦可以吸引到內地遊客。

建議遊覽景點之一：西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑 （資料圖片）

她也強調，應從小培養學生認識及認同國家，學校管理層特別是校長及教師，在推動愛國教育中扮演關鍵角色。教育局可於教師培訓課程中，加入愛國主義教育及研學路線導覽內容，協助教師設計適合不同學生的教材及教學方式。

倡成立愛國主義教育中心 播紅色歷史紀錄片

教聯會早於 2022 年設立「愛國教育支援中心」，並獲政府資助。鄭玲麗解釋，教聯會的中心主要為學校提供支援服務。民建聯建議設立的愛國教育中心則面向全港市民及遊客，可集中展示如愛國旅行路線資訊、播放紅色或抗戰歷史紀錄片，還有習近平的治國理論、香港傑出愛國人物的故事、香港的愛國歷史等，讓市民提升國家觀念。

6 條愛國主義教育特色研學旅遊路線：

1. 西貢區抗戰紀念之旅

行程時間： 1 天；行程方式：乘車

沙角尾育賢書室->山寮村->深涌灣仔村李家大屋->黃毛應村->斬竹灣抗日英烈紀念碑

2. 沙頭角抗戰文物徑

行程時間：約 4 小時 ；行程方式：乘車

A 段：香港沙頭角抗戰紀念館（羅家大屋）->（南涌）聯防自衛隊部遺址->南涌亭三三事件紀念碑銘（策劃中）->南鹿民主聯合鄉政府遺址

B 段：烏蛟騰抗日英烈紀念碑->烏蛟騰交通站舊址->九擔租交通站遺址

3.九龍西抗戰史蹟導賞

行程時間：半天；行程方式：乘車 + 步行

深水埗公園紀念碑與界石（前二戰戰俘集中營）->深水埗警署（二戰戰俘營指揮部，二級歷史建築）（不開放）->青山道與嘉頓中心（秘密大營救西行路線之一，青山道往九華徑至荃灣） ->大營救文化人集合及留宿地點/八路軍駐港辦事處李行健居所（佐敦道14號地下）->彌敦道190號轉角洋樓（提供日軍軍船出入港口情報）（不開放）->半島酒店（港督投降之地及被佔用為戰爭司令部）（外觀）->歷史博物館（國家安全展覽）

4.⁠ ⁠重走港島紅色史蹟

行程時間：一天；行程方式：乘車/乘搭地鐵港島線

香港抗戰及海防博物館（筲箕灣東喜道175 號）->香港大會堂紀念花園->香港八路軍駐港辦事處遺址（太平行和友邦行）->孫中山紀念館

5.大灣區東江水供港設施導賞團

行程時間：一天；行程方式：乘車

東莞市東深供水工程紀念園及展覽館->東莞市東深供水工程一太園泵站->深圳粵海水務展覽館-> 深圳水庫->水務署帶領參觀香港木湖抽水站

6.⁠ ⁠屯門元朗抗戰歲月

行程時間：一天；行程方式：乘車

元朗十八鄉楊家村適廬->元朗十八鄉黃泥墩村->元朗舊墟->達德公所（法定古蹟）（開放）->劉春祥抗日英雄群體紀念碑（屯門龍鼓灘）