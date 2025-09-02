抗戰勝利80周年活動今舉行 盛大閱兵雲集俄朝領袖

天安門廣場 抗戰勝利80周年 九三閱兵

抗戰勝利80周年紀念活動今天於北京舉行，包括最為矚目、展示最新軍備的閱兵儀式。閱兵儀式歷時約70分鐘，中共總書記習近平將發表重要講話並檢閱部隊。作為紀念大會主場的天安門廣場，核心區分為紅、金、綠3種顏色，並豎立起「1945」和「2025」年份，活動將放飛8萬隻和平鴿及8萬個氣球。紀念活動有26位外國國家元首和政府首腦出席，包括俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩。今次是金正恩首次出席多邊外交場合活動，令外界關注。

事前預料外國賓客於今晨8時許陸續到達天安門廣場，習近平跟外國賓客合照後登上天安門城樓。上午9時紀念大會開始，鳴放禮炮後，由習近平發表重要講話，並展開閱兵儀式。閱兵儀式時長約70分鐘，分為閱兵式及分列式兩步驟。在閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，接受習近平的檢閱。至於分列式環節，將順序由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊及空中梯隊，依次通過天安門廣場。

昨日有僑界代表流出的觀禮手冊顯示，酒店會在凌晨3時叫他們起床、凌晨4時前吃完早餐然後接受安檢、5時許前往天安門廣場。北京市當局特別為觀禮者準備服務包，內有食水、太陽帽、雨衣等12種物品。服務包以3種顏色分別對應廣場上觀禮座椅的顏色。包上印有大會標誌和設有3個口袋，構成「8」、「0」字樣，呼應抗戰勝利80周年。

高科技軍事騷備受關注

今次全球矚目的閱兵儀式有多個看點，包括「高科技軍事騷」。官方事前披露閱兵將集中展示中國現役主戰裝備頂級陣容，涵蓋無人智慧作戰、水下攻防、高超音波飛彈等尖端領域。事前推測包括東風-27高超音速飛彈、被譽為空中航空母艦的「九天」無人機以及第五代隱形戰機等。此外，今次閱兵首次邀請國民黨抗戰老兵與大陸老兵共同觀禮，實現兩岸英雄跨越時空團圓。

在全球衝突頻傳、美國重返亞太戰略升級背景下，今次閱兵被視為中國的強力回應，展示國家有能力守護和平及拒絕霸權，中俄朝領袖會聚亦因此更受關注。金正恩乘坐專列「太陽號」由平壤出發，昨抵達北京準備出席抗戰勝利80周年活動，陪同他訪華的黨政領導幹部包括外務相崔善姬。事前消息估計也包括金正恩夫人李雪主、胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正。

