抗戰勝利80周年｜團體辦收藏品展 展出150件港淪陷時期文物

【Now新聞台】有團體舉辦紀念抗戰勝利80周年收藏品展覽，政務司司長陳國基在活動致辭稱，要加強青少年愛國主義教育，讓他們認識抗戰歷史和抗戰勝利的意義。

政務司司長陳國基：「今天國家繁榮昌盛，大部分人都沒有親身經歷過戰爭的洗禮，正因如此，我們更應該趁這個意義重大的日子向年青一代進行愛國主義教育，讓他們認清歷史，銘記先烈為中華民族以至世界和平所作的犧牲，延續他們不屈不撓的精神，時刻牢記今天國家的和諧穩定、繁榮昌盛，實在得來不易，更要高度警惕任何試圖破壞國家安全的思想和言論。」

展覽由黃大仙民政事務處和民建聯等團體合辦，在黃大仙東頭社區中心展出超過150件與抗戰相關的收藏品，包括明信片、照片及文獻資料等，呈現本港三年零八個月淪陷時期的社會狀況，期望加深市民對抗戰歷史的認識。

