抗戰勝利80周年｜廣州華峰寺記錄先烈英勇事蹟 李慧琼冀港府增設愛國教育基地

【Now新聞台】廣州永和的華峰寺周邊抗戰期間曾發生血戰，至今仍保留歷史遺址記錄先烈的英勇事蹟。愛國主義教育工作小組組長李慧琼考察後指，期望港府未來設立更多愛國主義教育基地。

在抗戰中出力的除了東江縱隊，還有一班僧侶。

位於廣州黃埔區永和街道的華峰寺始建於唐朝，依山而建，抗戰時曾掩護游擊隊及民眾，1942年4月黃旗山戰役更有五位僧人犧牲。

華峰寺當家成旭法師：「打仗那天我們有五位法師，為了掩護東江縱隊的撤離，就與日本周旋，被日本人重重包圍，見到其他抗日武裝撤離後，他們找不到，就想威脅法師說出民族大義面前捨生取義，他們沒有說出來後，日本人惱羞成怒，將他們燒死，有一個最年輕的吊死在蘋婆樹，廟被燒毀一片廢墟。」這幢藏經閣是清朝建築，只有在民國時期修葺過，在戰火期間仍然保存良好，現時為區級文物。

盧國新、盧運柏及盧光華當年住在永和街道，他們的家人都曾參加東江縱隊，其後選擇當兵保家衛國。

東江縱隊後人盧光華：「我父親原來是老游擊隊員，經常說抗日戰爭那時候的故事，對我們小時候，他們所說出來的對我們很大受益。我們這幾個人也是在越南作戰的時候也參加過，我們亦經歷過戰場出來，所以我們便知道他們八年抗戰這麼辛苦打出來。」

香港愛國主義教育工作小組組長李慧琼期望，考察可加深認識先烈的英勇事跡。

李慧琼：「同學過去特別在殖民教育時期，其實對這段歷史比較模糊，現在我知道課程已經加入這部分，希望在未來時間是可以更詳細學習近代史。另外結合實際體驗活動，愛國主義教育基地是一個好好的體驗活動內容，我期待在施政報告中可以考慮有更多愛國主義教育基地的設立。」

她又期望政府加快香港抗戰遺址的修繕工作。

#要聞