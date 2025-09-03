抗戰勝利80周年｜本港各界與市民一起觀看閱兵 有學生稱對國家強大感自豪

【Now新聞台】在香港，社會各界舉行抗戰勝利80周年紀念儀式，與市民一起觀看閱兵。

抗戰勝利80周年，為了讓市民都一同慶祝，工聯會舉辦活動與市民一起觀看閱兵儀式，觀眾不時揮動國旗及區旗。

林小姐：「穿這些衣服，我們感覺更加自豪，覺得自己代表中國人其中一份子。」

馬先生：「一群人比自己在家看電視好，氣氛都不同，看到國家的發展及武器(進步)速度比想像中快。」

教育界亦舉辦紀念儀式及觀看閱兵直播，署理教育局局長施俊輝到場參加。有負責升旗儀式的學生指，為國家的強大感到自豪。

香港升旗隊總會青年隊隊員郭栩亨：「在80年前，中國戰勝抗日戰爭，導致80年後，我們可以很安穩地過日子，令我感到很開心及自豪。」

中五學生郭鵠鋒：「很難得的體驗，以往香港學生少留意閱兵儀式及抗戰勝利日子，我自己都期望親身到北京看一次閱兵儀式。」

在抗戰及海防博物館，有抗戰老兵的後人與四十多名中學生分享香港保衛戰的歷史。博物館亦設立抗戰勝利80周年展，這裡的抗戰展覽展出約四十件文物，展期到明年七月八日，市民可免費入場。

