抗戰勝利80周年｜李慧琼形容北京閱兵振奮感動 認為香港教科書應加入更多近代史

【Now新聞台】紀念抗戰勝利80周年，閱兵儀式上周在北京舉行，在現場觀禮的全國人大常委李慧琼指，感到振奮感動，認為香港教科書應加入更多近代史。

全國人大常委李慧琼：「包括是三年零八個月、東江縱隊、港九獨立大隊的歷史，我理解已經加入到我們的課程，但我期待可以有更長的或更多篇幅的近代史，因為正如剛才分享，過去我們都是長古略今，我認為讀歷史的做法，但是若回看抗戰歷史對我們那麼重要，是否有條件現在可以多些說近代史？讓我們明白要有和平，其實要有強國的建設。」

