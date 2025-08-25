抗戰勝利80周年｜楊家「適廬」成秘密大營救中轉站 後人感光榮

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，香港淪陷期間，日軍大舉搜捕身處香港的反日愛國人士及文化界名人。時任中共南方局書記周恩來發指示要營救他們返內地。元朗楊家村大宅「適廬」成為中轉站，讓大批營救目標人物及家屬暫時棲身。 秘密大營救獲救的人士包括著名作家茅盾、記者鄒韜奮、女畫家何香凝、影星胡蝶等。協助營救的游擊隊要穿過日軍重重關卡，輾轉將幾百名分散港九多區的營救目標扮成難民，安全護送到大後方的游擊隊根據地。 楊家村後人、現年89歲的楊永光，敬佩上一代的英勇，對他們為國家貢獻感到光榮。他憶述母親描述當年情況說，一批一批的游擊隊及逃難人士到楊家暫避，住滿多個房間，逗留時間由一星期至半個月不等。他們自行煮「大鑊飯」，坐在門前空地進食，並無打擾楊家。 當哨兵察覺日軍前來掃蕩，游擊隊即帶同所有人撤退至附近山頭。現時大廳牆上留下游擊隊一次逃走時，步槍走火造成的子彈痕跡。楊永光說，約兩年前一位持枴杖來自北京的陌生人，特意親身到楊家村道謝，原來當年曾短暫居住，避過日軍追捕。 茅盾曾經形容這是抗戰以來最偉大的搶救工作，「愛國主義教育工作小組」委員、本身是歷史系教授的立法會議員劉智鵬說，大營救救出的均是國內外具影響力的人物，他們進行各種抗日及反法西斯工作，激勵中國人民抗日情緒，日軍視他們為威脅。 楊家大宅有一批柚木枱櫈，上面寫有1939年字樣，楊永光說，這些枱櫈原本用作宴客，當年曾供游擊隊員用來開會。楊家近月贈送了一套枱櫈予廣東省政協文史館展出之用。 大屋上世紀30年代建成，目前被評為二級歷史建築，仍然保留原有客家大屋面貌。楊家後人希望能與政府攜手保育大屋，傳承歷史。 同樣記載本港抗戰歷史的三個英烈紀念碑，分別位於西貢斬竹灣、北區烏蛟騰及屯門龍鼓灘，先後獲國務院列入國家級抗戰紀念設施、遺址名錄或抗日英烈英雄群體名錄，每年有團體到場舉行紀念儀式。 以斬竹灣為例，前抗日英烈紀念碑籌建委員會成員溫悅球說，紀念碑目前仍由民間管理，他認為民間力量畢竟有限，建議政府可以統一管理散落全港不同地方的抗戰紀念設施，日後策劃活動和維修保養等會較為持久，以保紀念設施莊嚴性。