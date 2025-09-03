從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
北京今日舉行抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，今早(3日)9時在天安門廣場舉行。上午9時正，紀念大會正式開始，現場隨即嗚放80響禮炮，之後進行升旗儀式並奏放國歌。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話並檢閱部隊。
影片連結：央視新聞直播頻道
【09:30更新】閱兵儀式正式開始。由中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任閱兵總指揮，習近平乘紅旗檢閱車，駛上長安街，依次檢閱徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊。
本次閱兵活動共設立45個方隊及梯隊，按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，並展出多款新一代武器裝備。
在戰略武器方面，首次亮相的包括驚雷-1空基遠程導彈、巨浪-3型潛射彈道導彈和東風-61彈道導彈，全面展示陸、海、空基「三位一體」戰略核力量；而長劍-1000巡航導彈，據內地媒體估計其飛行速度可能達到5馬赫以上的高超音速水平。
此外，多款新型武器同樣受閱，無人機、無人潛艇、高機動車搭載激光武器和魚雷反潛裝備等均為首度公開亮相。
在軍機方面，本次閱兵展示了艦載預警機、雷達干擾機、運輸機等多種新型軍用航空裝備。
習近平：中國人民堅持走和平發展道路
【09:30更新】習近平發表講話，表示中國人民抗日戰爭是一場艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線下，中國人民以血肉之軀築長城，取得了近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。
他還提到，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族，並指出今天人類又面臨和平與戰爭、對話與對抗、共贏還是零和的抉擇，中國人民堅定站在歷史正確的一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民共同構建人類命運共同體。
其後閱兵儀式開始。習近平乘紅旗檢閱車，駛上長安街，依次檢閱徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊。
延伸閱讀：抗戰勝利80周年｜習近平：人類今又面臨對話與對抗抉擇 中國人民堅持走和平發展道路【附全文】
中俄朝等領袖登上天安門城樓
【09:00更新】至上午近8時，觀禮的外國領導人陸續乘坐專車抵達會場，習近平與夫人彭麗媛在端門外廣場歡迎嘉賓。上午約8時30分，習近平引領包括俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩等多國元首，登上天安門城樓，中俄朝領袖並肩走在最前面，習近平在中間，3人不時談天。習近平又與會嘉賓在觀禮台，與出席觀看閱兵的抗戰老兵握手寒暄。
早上6時許，現場奏放國歌進行升旗儀式排練，陸續有大巴接送觀禮人員入場到相應區域就座等待，有人拍照留念。軍樂團亦把握時間彩排演練，道路沿途設置了音響，有工作人員維持秩序。紀念活動將於9時舉行，國家主席習近平將發表重要講話及舉行閱兵儀式，歷時約70分鐘。
金主愛首次隨同金正恩訪華
紀念活動有多位外國國家元首和政府首腦出席，包括俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩。朝中社報道，星期一(1日)由平壤出發，專列凌晨越過中朝邊境，周二下午4時抵達北京站，照片所見，他女兒金主愛亦隨行。金正恩表示，很高興時隔6年再次訪問中國，感謝國家主席習近平、中共、政府及人民的熱烈歡迎及盛情款待。金主愛隨同金正恩訪華尚屬首次，分析認為可解讀為向國際社會宣布金主愛作為北韓下一代領導人的地位。
印尼總統改變決定 凌晨抵達北京
早前為處理國內示威，取消到中國的行程印尼總統普拉博沃，改變決定應邀訪華。北京外交部發言人表示，普拉博沃已於今日凌晨抵達當地，中方對此表示歡迎。印尼國務秘書哈迪表示，普拉博沃為保持與中國政府的良好關係，決定昨晚啟程到北京，今晚結束活動後便會回國，強調已經考慮國內形勢發展。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/抗戰勝利80周年-習近平大閱兵-中俄朝等領導雲集-東風-61-無人機-高超聲速導彈亮相-有片-更新-/595401?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
