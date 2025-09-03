抗戰勝利80周年｜陳國基等官員出席紀念儀式 有政黨辦直播活動與市民同看閱兵

【Now新聞台】在本港，特區政府抗戰勝利80周年紀念儀式；亦都有政黨舉辦直播活動，與市民一起觀看閱兵。

儀式今早八時於香港大會堂紀念花園舉行，奏唱國歌後，警隊儀仗隊鳴槍致敬。

署理行政長官陳國基、署理財政司司長黃偉綸、署理律政司司長張國鈞，多名司法人員、行會成員、立法會議員等人士默哀。隨後陳國基整理花圈，並帶領各界人士向英烈鞠躬致敬。

有老兵到場參與儀式。

抗戰老兵鄧景智：「以後中國人在世界上不會再被人欺負，中國人民站起來。」

教育界亦有舉辦紀念儀式及閱兵直播，署理教育局局長施俊輝到場參加。

有負責升旗儀式的學生指，為國家的強大感到自豪。

香港升旗隊總會青年隊郭栩亨：「在80年前，中國戰勝抗日戰爭，導致80年後我們可以很安穩地過日子，令我感到很開心及自豪。」

中五學生郭鵠鋒：「很難得的體驗，以往香港學生少留意閱兵儀式及抗戰勝利日子，我自己都期望親身到北京看一次閱兵儀式。」

另外，工聯會都有舉辦直播活動，與市民一起觀看抗戰勝利80周年紀念活動和閱兵，有人一邊看，一邊揮動國旗及區旗。

林小姐：「穿這些衣服，我們感覺更加自豪，覺得自己代表中國人其中一份子。

馬先生：「一群人比自己在家看電視好，氣氛都不同，看到國家的發展及武器，(進步)速度比想像中快。」

政府亦舉辦一連串紀念活動、展覽及講座等，讓公眾了解抗戰歷史。

