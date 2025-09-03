防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
抗戰勝利80周年｜陳國基等官員出席紀念儀式 有老兵感興奮
【Now新聞台】在香港，特區政府亦有舉行抗戰勝利80周年紀念儀式。
儀式今早八時於香港大會堂紀念花園舉行，奏唱國歌後，警隊儀仗隊鳴槍致敬。
署理行政長官陳國基、財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞，多名司法人員、行會成員、立法會議員等人士默哀。隨後陳國基整理花圈，並帶領各界人士向英烈鞠躬致敬。
有首次參與儀式的99歲老兵指，7歲時已參與抗日戰爭，對參與紀念活動感到興奮及震撼。
抗戰老兵鄧景智：「以後中國人在世界上不會再被人欺負，中國人民站起來。當時很辛苦，國家窮，自己也窮，(現在)強大了，所有東西進步了，科學進步了。」
