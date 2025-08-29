抗戰勝利80年｜民建聯率團向先烈獻花 旅遊業界倡辦歷史旅行團

【Now新聞台】香港各界舉行抗戰勝利80周年紀念活動，參觀抗戰遺跡。有旅遊業界人士倡議推出歷史旅行團，加深旅客及市民認識本港抗戰史。

1989年建成的西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑園，是為了紀念東江縱隊及港九獨立大隊等烈士，在三年零八個月抗日時期作出的犧牲，立法會議員陳勇及李慧琼等民建聯成員到場向先烈獻花。

全國人大常委李慧琼：「有不少東江縱隊或香港市民在過程中犧牲生命，今次紀念活動很希望年輕人作為抗戰精神的傳播者，希望他們要珍惜和平，特別有部分地區陷於戰火中。我們要時刻警醒自己和平不是必然，我們需要學習先輩們為國家、為民族的愛國情懷。」

要認識本港的抗戰歷史及軍事變遷，還有抗戰及海防博物館。旅議會主席譚光舜及旅遊界立法會議員姚柏良連同業界代表到場考察，又坐開篷巴士及上船，親身體驗歷史旅行團可加入的行程及交通安排等。

由西灣河碼頭至鯉魚門新碼頭船程約10分鐘，暫時只是周末及假日提供服務，落船後往魔鬼山砲台等歷史遺跡都很方便。

姚柏良稱，「無處不旅遊」理念也可以融入本港抗戰遺跡。

立法會議員(旅遊界)姚柏良：「香港的紅色旅遊其實可以很多元化，去斬竹灣緬懷我們的烈士之餘，其實也可以瞭解一下西貢的自然風光，都希望透過我們旅遊業界，可以發揮到在香港推動愛國主義教育，推動學生可以走出課堂，在我們自己香港本地都可以有很多這些元素，讓他們瞭解多一些國家的歷史、我們香港抗戰的歷史。」

姚柏良又建議業界的旅遊產品多與當區食肆及商戶合作，帶動旅客消費。

#要聞