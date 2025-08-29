抗戰勝利80年｜陳國基麥美娟探訪抗戰老兵

【Now新聞台】政務司司長陳國基及民青局局長麥美娟探訪抗戰老兵。

陳國基和麥美娟分別與中聯辦副主任劉光源和中聯辦秘書長王松苗，探訪三位曾參加抗戰的老兵，向他們表達慰問和關懷。

陳國基呼籲市民，尤其是年青人，積極參加抗戰勝利紀念活動，向各位抗戰老戰士致敬；麥美娟則稱，民青局將繼續與地區組織合作舉辦抗戰勝利80周年紀念活動，加深市民和青年對抗戰歷史的了解。

#要聞