抗戰老兵登戚繼光艦及沂蒙山艦參觀 冀更多人看到強軍和保衛世界的力量(黃穎芝報道)

【Now新聞台】在昂船洲軍營停泊的解放軍戚繼光艦及沂蒙山艦，繼續開放予已預約的人士參觀。

海軍學員：「沒有淚光，風裡勁闖，懷著心中新希望，能衝一次、多一次，不息自強。」

軍艦再開放，海軍學員再次用廣東話大展歌喉，用這首《無悔這一生》，歡迎登艦的人士。

這天來一睹軍艦風釆的，包括這位年過90歲的抗戰老戰士。

原東江縱隊港九大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍：「更多的群眾都來參觀，更好、更認真地親眼看到我們強軍的力量和保衛世界和平的力量。」

廣告 廣告

訓練艦戚繼光艦大部分地方都開放，市民可以近距離接觸艦上各款設施，雷達、氣象儀、機槍塔，通通都成為打卡位。

伉女士：「今天天氣很好，所以照出來的照片都非常漂亮，非常激動，正好趕上國慶，然後為祖國母親慶祝生日，非常激動、很榮幸。」

鄭女士：「遠觀及近看是完全不同，以及很高興接觸到軍艦的同志，人人充滿笑容。他們在這麼陽光猛烈的時間，仍然堅持他們的崗位是很難得。現在設施方面越來越好，所以對於我們的國家是非常好，我愛中國。」

戚繼光艦及沂蒙山艦星期五早上會離開本港，繼續執行遠海實習任務。

#要聞