抗日烈士趙一曼受審細節披露 疑為迷惑敵人作假口供

【on.cc東網專訊】黑龍江省檔案館在紀念中國人民抗日戰勝利80周年檔案展中展出1935年12月7日偽滿洲國濱江省公署警務廳一份日文報告，當中記載有關抗日女烈士趙一曼被捕和審訊的相關情況，揭示當年她被捕時受了致命傷，審訊時疑為迷惑敵人而作了假口供。

該檔案記載，趙一曼時年27歲，人稱「瘦李子」，本籍山東濟南，住所不定，11月22日於珠河縣候林鄉第五區被捕。檔案中詳細記錄其成長與工作經歷，但記錄內容大部分與實際情況不符。

據推測，趙一曼在審訊過程中為迷惑敵人而編製了假口供。關於被捕經過，檔案中記載，珠河縣第五區駐屯警察隊第三大隊率部10人包圍了隱藏處房屋，屋內有5人頑強抵抗。在戰鬥中2人被射殺，其餘3人被逮捕，趙一曼的左臂與左腳受了致命傷。

