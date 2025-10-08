抗癌柯煒林歸隊演出精神好 11月出戰金馬爭影帝

【on.cc東網專訊】由葛民輝、林海峰、柯煒林（Will）及韋羅莎等主演的舞台劇《笨蕉大劇院》昨晚舉辦第50場尾場，早前患上肺腺癌四期的柯煒林亦歸隊演出，期間精神體力狀態大好，謝幕時興奮派心及大騷二頭肌！

林海峰表示經歷今次50場舞台劇後，有信心做好50場演唱會，更指現今演出場地緊絀，笑言即使是羽毛球場也願意，問到進行50場演出會否很辛苦？他們則表示要問觀眾，如果是他們就每日做都可以，又搞笑指原本預觀眾無反應，透過表演引起觀眾的共鳴。提到林海峰被讚現今樣貌比中四時的舊照更為後生，問他是如何保養？他就笑指是問自己的父母，因為樣貌是天生的。問到近年來為叱咤擔任頒獎人的林海峰，近日有傳男團MIRROR或會缺席叱咤頒獎禮，他就指：「我都未公布我去唔去。（你點解唔去啊？）我點解一定要去，無車位咪去唔到，我又無飛。（你實有。）你估我係電台高層咩，我其實做咗好多年，其實我一早唔應該喺嗰度。」而問到MIRROR不出席的影響會否很大，他就指總會有其他事發生：「頒獎禮有啲人嚟咗，又有啲人無嚟，下一次又嚟番，頒獎禮個生態係咁，好似畢業禮咁。」

在50場舞台劇中一共演出20場的Will描述心情時直言「很驚險」，表示自從公告患病之後，專心養病同時一直希望重回舞台演出，最終透過台前幕後的幫助下，回復適合演出的好狀態：「其實上台前個半鐘，背后全部都係靠我晏晝有監製佢哋安排咗教我點樣去運聲，因為一開始食標靶藥嘅時候係連聲都拆晒，氣都唔夠，但係如果用得啱嘅話，啲氣同埋啲聲就會返番嚟出到聲。」又指從過程中令到自己變得更堅強和謙虛。而問到過程中最崩潰的時候，Will坦言在一次training中要描述自己的故事，他就講番自己發現患病的經歷，當時的他尚未接受到，不過雖然在情緒上感到崩潰，但心理上就像是「嘔出嚟」，反而令他舒服了很多，更直言對將來生活中的未知數增添了信心去接受和面對。

Will分享自己患上的肺腺癌屬於細胞基因突變，正持續服受標靶藥治療，又指現今的醫學進步，加上AI的發展下，有不同方法可以去醫治癌症，更表示想向大家傳達出：「就算你有cancer，我唔認為係會令到block咗你自己，令到你嘅開心你嘅生活日常改變，當然有好多心理情緒並唔係咁容易單單一兩句就解決到，但我只可以好肯定話比你聽，咁多位如果咁不幸遇到呢件事，可以無事嘅，我做咗廿場舞台劇啦。」問到標靶藥會否有副作用？他就表示好彩藥物的副作用沒有影響身體的免疫系統，又指自己比以前食得更多，因為患癌更珍惜與家人的相處機會，媽媽便開始瘋狂煲不同湯水給他，多到他帶回劇組請大家飲，令他飲肥了不少，笑言：「原來我最大嘅對手唔係嗰隻藥或者個病，係媽媽，果然世上只有媽媽好。」

至於未來的工作方面，Will表示在電影《觸電》上映第4星期後終於加場，希望電影能繼續加場，亦希望能出席今個周未的謝票活動，早前憑電影《大濛》入圍角逐金馬影帝的他更確認11月將出席台灣金馬獎影展和頒獎禮，問到他有沒有信心對戰張震及張孝全？他就表示：「我未有時間去欣賞大家嘅電影，所以好希望金馬影展嘅時候可以睇到，所以唔知道，但《大濛》我好期待！」

而韋羅莎表示很感激整個團隊，即使遇上身體狀況、打風等問題，成team人仍共同排除萬難去做好舞台劇，又指雖然一同演出50場，但每一場都要因應每場觀眾的反應去調整演出，因此每場都是一次新挑戰，她又分享Will歸隊後整個團隊會在中午與他排練，是很珍貴的時間，Will聞言即指：「佢哋真係辛苦咗，所以我好多謝佢哋，有時我會覺得打擾咗大家嘅休息時間。」韋羅莎表示：「因為我哋都帶住一個希望係，你仲可以做，我哋一定要睇你身體狀況，你OK咁我哋點都拆掂佢，所以又唔覺好辛苦。」至於提到日前其中一場演出撞正韋羅莎與老公兼副導演張銘耀結婚11周年，完騷謝幕時張銘耀拿着玫瑰花上台向太太單膝下跪示愛，公然放閃，韋羅莎表示事前完全不知情，亦很感謝老公，另外她又大讚林海峰相當自律，令她也重拾看書的好習慣。

