抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。

編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號

抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。

2017年確診鼻咽癌：體重暴跌20公斤、35次放射治療的煎熬

這段童話般的愛情始於2015年，當時26歲的金宇彬與31歲的申敏兒因合作拍攝服飾廣告而相識。在鏡頭前展現專業默契的兩人，私下亦悄悄走近彼此，感情迅速發芽，並於同年7月大方認愛。這對相差5歲的「姐弟戀」起初雖然低調，但在演藝圈中一直穩步發展，是公認的外型與實力兼備的模範情侶。

廣告 廣告

命運在2017年向他們開了一個殘酷的玩笑，金宇彬在拍攝電影期間，身體頻頻發出警號，經常流鼻血、喉嚨痛。雖然他擔心影響工作進度一度拒絕就醫，但在好友勸說下檢查，竟驚覺罹患鼻咽癌。這對當時事業正值巔峰的他來說，無疑是巨大打擊，他曾心痛坦言：「多麼希望只是一場夢」。

在長達兩年的漫長抗癌路中，金宇彬經歷了3次化療與35次放射治療，體重一度暴瘦20公斤，身心皆受盡煎熬。此時，正處於事業上升期的申敏兒展現了令人動容的堅定。據韓媒報導，她當時幾乎推掉所有工作，全心全意守護在側。有醫院目擊者表示，每次金宇彬前往醫院接受高強度治療時，申敏兒必定如影隨形。這種不離不棄的陪伴，被網民形容為「愛情最溫暖的樣子」，亦成為了金宇彬戰勝病魔的最大力量。

2019年底，金宇彬終於戰勝病魔重返演藝圈。經歷過生死的兩人，感情比以往更加牢固。2022年，他們罕有地共同出演劇集《我們的藍調時光》，雖然在劇中飾演不同線索的角色，但在拍攝現場互相應援、同遊的身影，無不流露出對彼此的深厚信任。除了私人情感，兩人更熱心公益，共同參與社會救援與捐助，金宇彬個人捐款更累計達1.1億韓元，堪稱演藝圈的「善行代表」。

這場愛情長跑終於在2025年迎來了最完美的落幕，金宇彬透過親筆信向大眾報喜，字裡行間充滿柔情：「我要結婚了，想與長久一起的戀人組織家庭一起走下去」。他感謝粉絲一直以來的支持，讓這條路變得更加溫暖。這場婚禮於12月20日在新羅飯店以非公開形式舉行，婚禮由金宇彬的好友李光洙擔任司儀，更獲大批圈中巨星到賀，包括BTS成員V、李炳憲、孔孝真等。雖然場面低調，但這份跨越十年的承諾，足以證明真愛能抵擋任何風雨。

抗癌真愛｜不可輕視的「廣東瘤」：鼻咽癌早期7大症狀

鼻咽癌由於在華南地區（包括香港）發病率特別高，故又有「廣東瘤」之稱。根據本港衛生署資料，鼻咽癌在香港男性最常見癌症中排第10位。

鼻咽癌早期症狀與鼻炎、鼻竇炎相似，極易被忽略。如出現以下7大症狀，應儘快求醫：

頸部淋巴腺腫大：

最常見症狀，通常在耳下或頸上側出現不痛且硬的腫塊。 鼻涕帶血：

清晨第一口痰或回吸鼻涕中帶有血絲。 耳鳴或聽力減退：

耳部有悶塞感，像游泳進水的感覺。 持續鼻塞：

情況日益嚴重且持續不斷。 不明原因頭痛：

通常為單側頭痛 臉部麻木或複視：

看東西出現雙重影像。 吞嚥困難或聲音沙啞

有研究指出，鼻咽癌的主要風險因素包括遺傳、EB病毒感染、吸煙，以及長期食用醃製加工食物（如鹹魚、鹹菜、臘味等）。

金宇彬與申敏兒經歷10年抗癌長跑後，終於迎來了甜蜜的回報，也祝福他們在未來的路上能健康相守。