抗癌一年不敵病魔病逝 茱蒂月經異常成警訊

[NOWnews今日新聞] 台灣資深經紀人茱蒂（Judy）因罹患罕見的亮細胞癌，於8月22日不幸離世，享年51歲，她過去曾在節目上坦言，因為月經異常與腹部摸到硬塊就醫，才發現卵巢竟長出近20公分腫瘤，雖歷經6次化療，卻在一年後復發，最終仍不敵病魔。

發病過程令人心疼 生前好友淚崩悼念

茱蒂2024年曾親口分享，月經不僅出現血量過多，還伴隨血塊，直覺不對勁就醫檢查，才驚覺已是晚期癌症，即使面對17公分的新腫瘤，她仍在鏡頭前勇敢安慰粉絲，說：「不要擔心，我只是先離開去修行！」展現出超乎常人的堅強。

家屬透露，茱蒂走前感謝所有幫助過她的人，並回顧自己豐富的人生，藝人周明璟也在社群寫下哀悼：「你為人單純善良，是我生活和工作上最信賴的人。」消息一出，圈內好友與粉絲紛紛留言不捨。

高風險疾病需警惕 專家呼籲異常及早就醫

醫學指出，透明細胞子宮內膜癌屬高度侵襲性癌症，早期症狀常與一般婦科疾病混淆，確診時多已屬晚期，預後相對不佳，尤其有子宮內膜異位症、晚婚或少生育的女性風險更高，專家呼籲女性若出現月經異常或腹部異狀，應及早就醫檢查。

