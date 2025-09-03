近半港人有失眠困擾 臨床心理學家拆解常見謬誤
抗癌一年不敵病魔病逝 茱蒂月經異常成警訊
[NOWnews今日新聞] 台灣資深經紀人茱蒂（Judy）因罹患罕見的亮細胞癌，於8月22日不幸離世，享年51歲，她過去曾在節目上坦言，因為月經異常與腹部摸到硬塊就醫，才發現卵巢竟長出近20公分腫瘤，雖歷經6次化療，卻在一年後復發，最終仍不敵病魔。
發病過程令人心疼 生前好友淚崩悼念
茱蒂2024年曾親口分享，月經不僅出現血量過多，還伴隨血塊，直覺不對勁就醫檢查，才驚覺已是晚期癌症，即使面對17公分的新腫瘤，她仍在鏡頭前勇敢安慰粉絲，說：「不要擔心，我只是先離開去修行！」展現出超乎常人的堅強。
家屬透露，茱蒂走前感謝所有幫助過她的人，並回顧自己豐富的人生，藝人周明璟也在社群寫下哀悼：「你為人單純善良，是我生活和工作上最信賴的人。」消息一出，圈內好友與粉絲紛紛留言不捨。
高風險疾病需警惕 專家呼籲異常及早就醫
醫學指出，透明細胞子宮內膜癌屬高度侵襲性癌症，早期症狀常與一般婦科疾病混淆，確診時多已屬晚期，預後相對不佳，尤其有子宮內膜異位症、晚婚或少生育的女性風險更高，專家呼籲女性若出現月經異常或腹部異狀，應及早就醫檢查。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
櫻井智過世！公司證實多重器官癌症惡化 寶可夢、神劍都她配音的
今日壽星／張根碩38歲了！以《原來是美男》爆紅、曾被診斷出癌症
《驚奇4超人》「末日博士」癌症過世！朱利安麥可馬洪享年56歲
其他人也在看
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 13 小時前
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好
現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」
千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
林家謙《White Summer》一連十場演唱會圓滿結束，對於追求完美主義的處女座家謙而言，CLS 們看得盡興，但家謙總看到瑕疵未及 100％ 完美，就是「嫌的比愛的多」的代表人物。林家謙將於 9 月 3 日 34 歲生日，一起來重溫「家mean」語錄，不論 mean 人還是 mean 自己亦娛樂性十足！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！
由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Edan、Marf同款MAX&Co.聯名系列亮相！「I NEED A DRINK」標語西裝，意外道出打工仔心聲
意大利時尚品牌MAX&Co.有相類近的幽默迷因美學系列亮相。品牌與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘推出「HERE WE GO AGAIN」系列，時裝都加入了幽默的標語句子，當中一件寫著「I NEED A DRINK」的西裝外套，無意中道出了打工仔的心聲。喜歡message時尚單品的朋友，也許可以在這裡會選到代表自己的命定句子fashion item！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 9 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 14 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 4 小時前