宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
抗老保養新品懶人包！高絲、DR.WU、ORBIS、肌研話題新品整理
年底一到，肌膚狀態往往比氣溫更早失控>_<！乾燥、暗沉與細紋輪流報到，原本習慣的保養流程也開始撐不住。因此這一波新品不約而同從「修護與抗老並行」切入，從日系科研、醫美思維到夜間修護型保養，一次整理高絲、DR.WU、ORBIS、肌研近期最受關注的新品走向。
高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字
比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步改善皺紋狀態與肌膚儲水能力，再搭配蝦紅素與假葉樹根淬取，強化肌膚支撐結構，並運用高絲獨家緊緻彈力持久膜技術，塗抹後能立即感受到被撐起的緊實感，讓眼周、唇周這類容易留下痕跡的部位，視覺線條更俐落。
DR.WU｜把再生醫學概念轉化成日常抗老流程
抗老不再只停留在表層滋潤，DR.WU這次直接將再生醫學中的「訊號啟動」概念引入居家保養，推出逆時抗老雙精華組。以酵母菌外泌體為核心的「超逆齡肌因再生精華」，從肌底修護與更新著手，搭配「角鯊玫瑰果賦活精華油」穩定屏障；而體內補給則透過「雙膠原蛋白胜肽粉」進行內服保養，形成一套內外同步的抗老邏輯。整體設計著重在長期穩定膚況，而不是短暫視覺修飾。
ORBIS｜將睡眠時間變成保養效率的延伸
年底作息一亂，肌膚最先反映的往往是氣色與彈力下滑！ORBIS 酵美人晚安面膜2026限定版延續品牌的發酵科技基礎，新加入三重高滲透維他命C，以夜間遞進滲透設計，讓保養成分在睡眠期間持續運作。薄擦一層即可完成夜間保養，隔天醒來的膚況看起來更飽滿明亮，成為不少人年末維持狀態的固定班底。
肌研｜主打撫平細紋、重建彈力的醫研級緊緻精華
在抗老這件事上，肌研這次沒有走花俏路線，而是回到最核心的「彈力結構修護」。H.A. Supreme緊緻撫紋精華以四重玻尿酸為基底，先穩定肌膚屏障與含水狀態，再加入維他命A衍生物與五重胜肽，從彈力支撐層著手，改善乾燥細紋與輪廓鬆動問題。質地維持肌研一貫的清爽水感，吸收後不厚重、不黏膩，讓緊緻型精華也能輕鬆融入日常保養流程。
看更多 CTWANT 文章
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
其他人也在看
測25款去角質潔面產品 消委會：3款含可致癌物 1超標
市面有不少具去角質功效的潔面產品，供有需要改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞的消費者選用。消委會測試25款相關產品樣本，當中3款樣本酸鹼值(pH)低於3.5，未符內地要求，或會刺激皮膚。另有3個樣本檢出可能令人類患癌的污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟建議水平。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方am730 ・ 10 小時前
消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）
近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
水潤遮瑕推薦Top5乾敏肌請收藏！不怕卡紋乾裂：開架日牌EXCEL、Hourglass長期好評
冬季上妝最令人沮喪的，莫過於遮瑕後卻出現乾裂、浮粉、卡紋...破壞精心打造的妝容，現在為您精選5款保濕型遮瑕產品，讓您在乾冷季節依然能輕鬆擁有完美無瑕的底妝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 小時前
佘詩曼透視裝睇《新聞女王2》大結局 4奪視后講明要睇投票
【on.cc東網專訊】視后佘詩曼、黃宗澤、高海寧及王敏奕等一眾《新聞女王2》演員昨晚（15日）齊集紅磡，與觀眾一起欣賞兩小時《新聞女王2》大結局，吸引數百粉絲手持應援物到場支持，場面墟冚！眾人經紅地氈現身會場，當中穿上黑色透視裝的阿佘壓軸出場，即時引來全場尖叫。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 30 分鐘前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
劉佩玥登台唱《海闊天空》七情上面 網民疑惑「個樣咩事咁猙獰」
其中一位「貓女郎」演唱《我本人》時，被評審張佳添大讚感情到位，有唔少網民由聲線同身型估「貓女郎」真人可能係劉佩玥。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《新聞女王2》大結局網民嗌不捨 佘詩曼IG吐露心聲：唔捨得Man姐
TVB台慶劇《新聞女王2》喺噚晚（15日）播出兩小時大結局，劇情主要圍繞SNK股份爭奪、跨國詐詐騙集團3U園及終極揭曉「佐治之死」真相等等。而女主角「Man姐」佘詩曼亦大結局播出前夕，喺IG出PO吐露心聲，獲網民及一班劇中演員留言支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！
說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
詹天文Windy祝福宏福苑災民時竟詞不達意失言 急忙三度道歉︰真係好愧疚
大埔宏福苑火災發生兩個多星期，唔少公開活動都加入為災民送上祝福嘅環節。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 4 小時前
元朗大寶冰室｜今「投降」休息一天慰勞員工 網民：慶功食肉餅
元朗大寶冰室近日在社交平台Threads爆紅，吸引大批食客特意前來，令需應付長長人龍的老闆和一眾員工連日「做到無停手」，限定每日售賣肉餅數量為300份，最終「投降」定於今天（15日）休息，老闆於店舖鐵閘貼出告示稱「放假一天好好慰勞員工食番餐好」，有網民笑言「慶功食肉餅」、「佢地去食野，一定唔食肉餅」、「想慰勞員工，推薦am730 ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
解讀 | 紅魔亂鬥般尼茅夫 執返1分定失兩分？
昨日上演的英超賽事，曼聯最終以4比4大手交易的情況下跟般尼茅夫打成平手，戰情發展相當混亂，到時是執返1分還是失兩分？Yahoo 體育 ・ 2 小時前