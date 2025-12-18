「抗老保養」速攻懶人包！高絲、DR.WU、DR.CINK、ORBIS、肌研話題新品整理

（圖／品牌提供）

年底一到，肌膚狀態往往比氣溫更早失控>_<！乾燥、暗沉與細紋輪流報到，原本習慣的保養流程也開始撐不住。因此這一波新品不約而同從「修護與抗老並行」切入，從日系科研、醫美思維到夜間修護型保養，一次整理高絲、DR.WU、DR.CINK、ORBIS、肌研近期最受關注的新品走向。

高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字

比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步改善皺紋狀態與肌膚儲水能力，再搭配蝦紅素與假葉樹根淬取，強化肌膚支撐結構，並運用高絲獨家緊緻彈力持久膜技術，塗抹後能立即感受到被撐起的緊實感，讓眼周、唇周這類容易留下痕跡的部位，視覺線條更俐落。

ONE BY KOSE擊皺彈潤精華27g／2,200元 使用第一次就能感受肌膚的水潤與緊緻感立即提升。（圖／品牌提供）

DR.WU｜把再生醫學概念轉化成日常抗老流程

抗老不再只停留在表層滋潤，DR.WU這次直接將再生醫學中的「訊號啟動」概念引入居家保養，推出逆時抗老雙精華組。以酵母菌外泌體為核心的「超逆齡肌因再生精華」，從肌底修護與更新著手，搭配「角鯊玫瑰果賦活精華油」穩定屏障；而體內補給則透過「雙膠原蛋白胜肽粉」進行內服保養，形成一套內外同步的抗老邏輯。整體設計著重在長期穩定膚況，而不是短暫視覺修飾。

DR.WU逆時抗老雙精華組／1,280元 內含超逆齡肌因再生精華15ml+角鯊玫瑰果賦活精華油15ml+雙膠原蛋白胜肽粉7入。（圖／品牌提供）

DR.CINK｜以米粹科技為核心的高濃縮修護安瓶

DR.CINK將米粹科研轉化為高濃度安瓶形式，推出「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」。配方以2%米粹神經醯胺為核心，結合日本清酒粕、女貞活膚素、山金車植萃，以及維他命D與B3，從肌膚含水穩定、屏障修護到整體膚況調理逐步展開。質地呈現的是帶有包覆感的水潤度，抹開後會在肌膚表面形成一層細緻柔亮的光澤，而非立即消失的清爽型精華，讓保養後的膚觸更偏向被滋養、被安撫的狀態。

DR.CINK米粹姬光神經醯胺水潤安瓶15ml／890元 白天是最佳急救保濕，夜晚則作為修護精華，陪伴肌膚在休息期間慢慢回到平衡。（圖／品牌提供）

ORBIS｜將睡眠時間變成保養效率的延伸

年底作息一亂，肌膚最先反映的往往是氣色與彈力下滑！ORBIS 酵美人晚安面膜2026限定版延續品牌的發酵科技基礎，新加入三重高滲透維他命C，以夜間遞進滲透設計，讓保養成分在睡眠期間持續運作。薄擦一層即可完成夜間保養，隔天醒來的膚況看起來更飽滿明亮，成為不少人年末維持狀態的固定班底。

ORBIS酵美人晚安面膜2026 60g／1,000元 好好聞的柑橘香調，讓睡眠時光備感療癒。（圖／品牌提供）

肌研｜主打撫平細紋、重建彈力的醫研級緊緻精華

在抗老這件事上，肌研這次沒有走花俏路線，而是回到最核心的「彈力結構修護」。H.A. Supreme緊緻撫紋精華以四重玻尿酸為基底，先穩定肌膚屏障與含水狀態，再加入維他命A衍生物與五重胜肽，從彈力支撐層著手，改善乾燥細紋與輪廓鬆動問題。質地維持肌研一貫的清爽水感，吸收後不厚重、不黏膩，讓緊緻型精華也能輕鬆融入日常保養流程。

肌研H.A. Supreme緊緻撫紋精華30ml／650元 以日本樂敦製藥嚴選抗皺緊緻配方，對抗肌膚老化問題，使在意的眼周與嘴角恢復緊實平滑。（圖／品牌提供）





