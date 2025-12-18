宏福苑五級火｜情緒支援熱線
「抗老保養」速攻懶人包！高絲、DR.WU、DR.CINK、ORBIS、肌研話題新品整理
年底一到，肌膚狀態往往比氣溫更早失控>_<！乾燥、暗沉與細紋輪流報到，原本習慣的保養流程也開始撐不住。因此這一波新品不約而同從「修護與抗老並行」切入，從日系科研、醫美思維到夜間修護型保養，一次整理高絲、DR.WU、DR.CINK、ORBIS、肌研近期最受關注的新品走向。
高絲 ONE BY KOSE｜鎖定「復原力」當成抗老關鍵字
比起皺紋出現本身，更多人發現困擾來自於那些笑過、睡醒後遲遲不退的痕跡？ONE BY KOSE全新第三代「擊皺彈潤精華」正是從這個現象出發，將研究重點放在肌膚的復原力表現。核心成分精米效能淬取液No.11+能作用至表皮深層，同步改善皺紋狀態與肌膚儲水能力，再搭配蝦紅素與假葉樹根淬取，強化肌膚支撐結構，並運用高絲獨家緊緻彈力持久膜技術，塗抹後能立即感受到被撐起的緊實感，讓眼周、唇周這類容易留下痕跡的部位，視覺線條更俐落。
DR.WU｜把再生醫學概念轉化成日常抗老流程
抗老不再只停留在表層滋潤，DR.WU這次直接將再生醫學中的「訊號啟動」概念引入居家保養，推出逆時抗老雙精華組。以酵母菌外泌體為核心的「超逆齡肌因再生精華」，從肌底修護與更新著手，搭配「角鯊玫瑰果賦活精華油」穩定屏障；而體內補給則透過「雙膠原蛋白胜肽粉」進行內服保養，形成一套內外同步的抗老邏輯。整體設計著重在長期穩定膚況，而不是短暫視覺修飾。
DR.CINK｜以米粹科技為核心的高濃縮修護安瓶
DR.CINK將米粹科研轉化為高濃度安瓶形式，推出「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」。配方以2%米粹神經醯胺為核心，結合日本清酒粕、女貞活膚素、山金車植萃，以及維他命D與B3，從肌膚含水穩定、屏障修護到整體膚況調理逐步展開。質地呈現的是帶有包覆感的水潤度，抹開後會在肌膚表面形成一層細緻柔亮的光澤，而非立即消失的清爽型精華，讓保養後的膚觸更偏向被滋養、被安撫的狀態。
DR.CINK米粹姬光神經醯胺水潤安瓶15ml／890元 白天是最佳急救保濕，夜晚則作為修護精華，陪伴肌膚在休息期間慢慢回到平衡。（圖／品牌提供）
ORBIS｜將睡眠時間變成保養效率的延伸
年底作息一亂，肌膚最先反映的往往是氣色與彈力下滑！ORBIS 酵美人晚安面膜2026限定版延續品牌的發酵科技基礎，新加入三重高滲透維他命C，以夜間遞進滲透設計，讓保養成分在睡眠期間持續運作。薄擦一層即可完成夜間保養，隔天醒來的膚況看起來更飽滿明亮，成為不少人年末維持狀態的固定班底。
肌研｜主打撫平細紋、重建彈力的醫研級緊緻精華
在抗老這件事上，肌研這次沒有走花俏路線，而是回到最核心的「彈力結構修護」。H.A. Supreme緊緻撫紋精華以四重玻尿酸為基底，先穩定肌膚屏障與含水狀態，再加入維他命A衍生物與五重胜肽，從彈力支撐層著手，改善乾燥細紋與輪廓鬆動問題。質地維持肌研一貫的清爽水感，吸收後不厚重、不黏膩，讓緊緻型精華也能輕鬆融入日常保養流程。
看更多 CTWANT 文章
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
其他人也在看
Body Cream推薦｜搽身體乳常見四大誤區 把握「黃金三分鐘」！乾燥必買10款Body Cream 低至64折/網購Aveeno比香港平過半
近日香港天氣非常乾燥，每次洗臉、沖涼後，即刻感到皮膚爆拆、痕癢、甩皮，甚至泛紅！想好好呵護冬天乾燥肌的話，大家會想到搽身體乳，不過原來搽身體乳也有講究，最好吸收原來是「這個時候」！Yahoo購物專員在文末列出不少人常犯的五大誤區，大家可以看看有沒有中。此外，更精選10款抵買body cream，有Aveeno、NIVEA、CeraVe、Cetaphil、彩豐行等人氣品牌，當中最平低至$32就買到！想知有邊幾款潤膚乳推薦，即看內文！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
Armani Beauty率先帶來話題度最高的#持色水唇紗-奢華柔紗訂製唇露，靈感取自高訂秀場的烏干紗質感，將空氣感、透薄度與霧面妝效結合成全新唇彩形式。採用厲害的「一滴水轉紗」科技，上唇後質地會從水感迅速轉化為細緻柔霧薄膜，搭配上將柔霧色調包裹在保濕油中的「24H微研持...styletc ・ 1 天前
畫出「女團等級」精緻電眼！RMK 復古色調、KISSME 鑽光眼線，媚比琳X HELLO KITTY聯名、艾杜紗4款超好用眼線液筆推薦
眼線液筆推薦：RMK 彩繪眼線液筆富有彈性與柔韌度的筆尖，具有穩定感能流暢的舒適描繪，全新的眼線液筆正如品名般能輕鬆勾勒出生動清晰的線條。3色限量發售分別為EX-01與EX-03為珠光質地、EX-02則是霧面質感。無論哪一款色調皆能以一筆彩繪鮮明亮麗的輪廓，充分享受細膩復古...styletc ・ 36 分鐘前
不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝
2026 年春季，彩妝不再急於抓住目光，而是選擇慢慢貼近肌膚與內心。色彩刻意降溫、光澤變得柔軟，妝容像是一段似曾相識的記憶，在低調中散發存在感。從色彩選擇、質地表現到包裝設計，春妝全面走向「溫柔卻有深度」的新平衡。趨勢一：朦朧粉彩（Hazy Pastel）主導春妝，...styletc ・ 1 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
蘇民峰大宅曝光 半圓形飯廳夠闊落 自貼自煮家常晚飯口味極貼地
玄學家蘇民峰早前喺社交平台招收明年暑期風水班學生，4日課程每位學費高達5萬，蘇師傅打算招收一百人，即係話師傅時薪25萬元Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 8 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 12 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 1 天前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至23/12）
即日起至10月20日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！ 同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！YAHOO著數 ・ 3 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 6 小時前
2026馬年生肖運程雲文子｜屬羊「氣勢如虹」貴人運勢旺盛，事業、桃花、財運青雲直上（附增運飾物及顏色）
雲文子2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由雲文子師傅為各位以奇門遁甲來分析運勢，更有增運顏色、增運飾物，讓各位在馬年心想事成、事事順利，馬年行大運！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
國產晶片｜「中國曼哈頓計劃」成功 打造EUV光刻機原型 盼3年後生產AI晶片
在美國多重落閘，試圖限制中國取得先進技術之術，路透報道指，中國科學家已經成功打造出一部極紫外光（EUV）光刻機...BossMind ・ 4 小時前
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」Yahoo Style HK ・ 9 小時前