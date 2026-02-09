黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
2招抗老保養大法，養成明星貴氣透亮肌體質：趙露思也喝「蘋果肉桂水」＋控糖減低皮膚糖化反應
想凍齡抗老不單靠「貴婦」護膚品，更要著重內在調理，才能養出明星般的貴氣透亮肌體質！近日網友熱議「護膚食療」滋潤養生，除了趙露思的「升級版蘋果肉桂水」，更指「控糖」就是抗老的不二法則！
明星透亮肌體質養成秘訣1）趙露思養顏蘋果水
大家也捨棄了致肥手搖與凍飲了嗎？趙露思「蘋果養顏水」爆紅，蘋果富含維他命 C 、纖維與各種抗氧化劑，煮熱纖維後更有穩定血糖的功能，最新的版本更加入「肉桂」，加強穩定血糖、改善消化、抗氧化及抗發炎功能，而且對「膚色較暗黃」的女生有亮白的功效，簡簡單單吃出明星級透亮肌～
「蘋果養顏水」入門食譜
材料：
蘋果 一個
枸杞 少許
紅棗 兩粒
桂圓 三粒
薑 兩片
水 500毫升
「蘋果肉桂養顏水」升級透亮食譜
材料：
蘋果 半個
枸杞 少許
紅棗 兩粒
肉桂枝 一條
水 500毫升
做法
將所有材料放入鍋，加入水烹煮 20 分鐘即可。
明星透亮肌體質養成秘訣2）天然食材亮白果茶
如果喜愛手搖飲品的話，就以「石榴莓果白茶」代替吧！石榴蘊含豐富維他命 C，具有高效的抗氧化力，有助改善肌膚彈性。配合蘊含花青素的莓果，例如藍莓、草莓等，加入蘊含天然抗衰老兒茶素的白茶、滋潤肌膚的橄欖油，就能全面提升肌膚的透亮度，由內而外養出水潤肌！
材料：
石榴籽 半個
自選莓果 半杯
白茶 300毫升（按口味增減）
檸檬汁 兩茶匙
做法
將所有材料放入攬拌機打成果汁即可，脾虛的女生們可加薑。
明星透亮肌體質養成秘訣3）拒絕高糖高油
高糖高油除了致肥、引起三高問題外，更是皮膚老化的原兇！大家最愛的高糖高油食物，包括手搖飲品、蛋糕、炸物、火鍋等全部都是 Red Flag，除了加劇暗瘡、毛孔堵塞問題，更會引起肌膚的糖化反應，使肌膚失去彈性，出現皺紋、暗啞、鬆弛等。因此「吃得好」，也要懂得自律戒口。
其他人也在看
德銀：軟件、科技板塊成投機級信貸歷來重大風險
德銀分析師周一指出，軟件及科技行業對投機級信貸市場構成歷來最重大的集中風險之一。 該行發表報告表示，軟件及科技行業在投機級信貸市場中的規模分別達5,970億美元及6,810億美元，佔整體比重約14%及16%。投機級債務涵蓋高收益債券、槓桿貸款及美國私募信貸。 分析師指出，相關規模屬相當可觀的未償還債務，一旦軟件行業違約情況上升，或會拖累整體市場情緒，其潛在影響可與2016年能源行業危機相提並論。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
家常靚湯｜清熱潤肺｜甘甜好味｜西洋菜煲鹹豬手湯
西洋菜湯係秋冬成日煲嘅湯水，因為佢有清熱潤肺、化痰止咳嘅作用，今次我地用鹹豬手嚟煲，湯水甘甜滋味，好啱一家大細飲，鹹豬手煲完湯仲可以做餸，有湯飲，有餸食，係咪好方便呢？ 西洋菜：清熱潤肺、化痰止咳、利尿去濕 鹹豬手：含豐富膠質，補血養血、滋陰潤燥、強筋健骨 紅蘿蔔：味甘性平，健脾和胃、潤肺化痰、補肝明目 椰棗：味甘性溫，補中益氣、潤肺止咳、養血安神 南北杏：潤肺止咳、生津潤燥、化痰平喘，可以改善燥咳、痰黏、條氣唔順等問題 陳皮：性溫味苦辛，理氣化痰、健脾去滯
瘋狂過山車行情後 比特幣企穩於70,000美元上方
【彭博】-- 比特幣在周一亞洲交易時段企穩於70,000美元上方，而上周接近周末時曾經歷一場過山車般的行情。比特幣早盤一度跌至69,991美元的低點，但截至上午9:30左右穩定在70,700美元附近，與開盤價基本持平。
花膠│破解5大花膠迷思！解答公乸/浸發/存放疑難：深色代表靚貨？
揀花膠，很考學問。農曆新年快到，辦年貨，揀海味，鮑參翅肚之中，花膠(肚)算是多變，門外漢揀選花膠時難免一頭問號。想用一分錢買到一分貨？買之前就要做足功課。今次找來家族從事海味批發生意逾40年，在facebook上以「海味二代」示人的Ivy來快問快答，拆解5個坊間常見的花膠迷思。
比特幣徘徊 7 萬美元關口 分析員：拋售只是「信心危機」
比特幣在急挫後徘徊 7 萬美元關口，分析員形容今輪拋售僅屬「信心危機」，並指出 ETF 資金流出有限、量子運算風險未迫在眉睫，年底仍有望再創新高。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
九龍塘獨立屋一層劏20伙 叫租最平$12800起丨家長恩物？租劏房可否申請名校？
傳統豪宅區九龍塘一棟獨立屋，其中一層被改造成劏房出租，涉約20個單位，叫租12,800元至18,800元，引發網絡熱議，有網民認為該類劏房目標客群或為想把子女送入41校網的家庭。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...