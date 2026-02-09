2招抗老保養大法，養成明星貴氣透亮肌體質：趙露思也喝「蘋果肉桂水」＋控糖減低皮膚糖化反應

想凍齡抗老不單靠「貴婦」護膚品，更要著重內在調理，才能養出明星般的貴氣透亮肌體質！近日網友熱議「護膚食療」滋潤養生，除了趙露思的「升級版蘋果肉桂水」，更指「控糖」就是抗老的不二法則！

明星透亮肌體質養成秘訣1）趙露思養顏蘋果水

（小紅書截圖）

（ Getty Images ）

大家也捨棄了致肥手搖與凍飲了嗎？趙露思「蘋果養顏水」爆紅，蘋果富含維他命 C 、纖維與各種抗氧化劑，煮熱纖維後更有穩定血糖的功能，最新的版本更加入「肉桂」，加強穩定血糖、改善消化、抗氧化及抗發炎功能，而且對「膚色較暗黃」的女生有亮白的功效，簡簡單單吃出明星級透亮肌～

「蘋果養顏水」入門食譜

材料：

蘋果 一個

枸杞 少許

紅棗 兩粒

桂圓 三粒

薑 兩片

水 500毫升

「蘋果肉桂養顏水」升級透亮食譜

材料：

蘋果 半個

枸杞 少許

紅棗 兩粒

肉桂枝 一條

水 500毫升

做法

將所有材料放入鍋，加入水烹煮 20 分鐘即可。

明星透亮肌體質養成秘訣2）天然食材亮白果茶

（Getty Images）

如果喜愛手搖飲品的話，就以「石榴莓果白茶」代替吧！石榴蘊含豐富維他命 C，具有高效的抗氧化力，有助改善肌膚彈性。配合蘊含花青素的莓果，例如藍莓、草莓等，加入蘊含天然抗衰老兒茶素的白茶、滋潤肌膚的橄欖油，就能全面提升肌膚的透亮度，由內而外養出水潤肌！

材料：

石榴籽 半個

自選莓果 半杯

白茶 300毫升（按口味增減）

檸檬汁 兩茶匙

做法

將所有材料放入攬拌機打成果汁即可，脾虛的女生們可加薑。

明星透亮肌體質養成秘訣3）拒絕高糖高油

（Getty Images）

高糖高油除了致肥、引起三高問題外，更是皮膚老化的原兇！大家最愛的高糖高油食物，包括手搖飲品、蛋糕、炸物、火鍋等全部都是 Red Flag，除了加劇暗瘡、毛孔堵塞問題，更會引起肌膚的糖化反應，使肌膚失去彈性，出現皺紋、暗啞、鬆弛等。因此「吃得好」，也要懂得自律戒口。

