抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華

為肌膚做好抗老保養真的要趁年輕，日常可以使用抗氧化、保濕精華來護膚，其中，APIVITA就推出了全新的C15蜂膠抗氧化精華及HA5蜂蜜修復保濕精華，以蜂科技開啟護膚新篇章。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

想抗氧化，「早C晚A」這個護膚口訣相信對很多人來說也不陌生。「早C」，就是要留意維他命C的護膚品，而維他命C也不是越高濃度越好，保持在15%的高濃度而純正穩定型的維他命C，有助中和環境壓力所造成的皮膚傷害（自由基），以改善肌膚老化跡象，包括細紋、鬆弛、色斑與暗沉。

廣告 廣告

（官方圖片）

除了維他命C，維他命E也是有助對抗「環境型老化」的好夥伴，同時補充肌膚脂質，為肌膚提供額外保護、滋潤與柔軟度。APIVITA這回就以獨家的專利「蜂膠抗氧化劑」AoX-CR進一步強化了這兩項醫學級抗氧化成分的護膚功效。臨床實證，28日每日使用C15蜂膠抗氧化精華2次，有助減少皺紋、減少色班。

（官方圖片）

至於「晚A」，APIVITA就來推出HA5蜂蜜修復保濕精華，配方用上2%五種透明質酸，高濃度配方，為肌膚各層補充水分，提供全方位豐盈效果，同時有效填補細紋，帶來即時及持久的保濕功效。

（官方圖片）

精華同時加入脂質蜂蜜，蜂蜜其實在皮膚健康專家角度，是很強效的修護與癒合成分之一。APIVITA憑藉數十年的專業研究，研創出獨家脂質蜂蜜萃取技術：透過脂質體包裹蜂蜜中的活性修護分子，確保高效滲透至肌底。臨床實證，專利脂質蜂蜜萃取技術，能提升6倍屏障修護因子的生成，為肌膚帶來回彈與光滑，有效修復肌膚屏障。

精華可以在使用面霜前塗抹於臉部及頸部，避開眼周。小貼士：由於是高濃度精華，為了達到最佳的塗抹效果和吸收效果，請在濕潤的肌膚上適量使用！

（官方圖片）

兩款精華都易推並容易吸收，幫助抗氧、保濕又為肌膚做好修護與癒合。現在精華已上架了，可以去試試看！

精華推薦｜保濕修護精華6款新品盤點：fresh、The Ordinary、Shiseido萬用功效精華一支搞掂

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

保養護膚：

眼霜推薦2025｜抗皺祛黑眼圈眼霜推介5款 低至41折！$225起入手Shiseido皇牌精華眼霜、La Mer眼部精華乳霜

iHerb護膚品精華排名Top10！維C精華、透明質酸、視黃醇也上榜

美白精華2025｜Clinique美白淡斑精華新品上架，升級版多了4款成分減淡黑色素兼防止炎症