抗衰老精華｜Sisley新抗衰老精華亮相！$394起歎限定港麗酒店「金萃亮采」下午茶＋免費獲價值$1,145體驗套裝

貴婦熱愛的法國美容品牌Sisley，其抗衰老護膚品相當有名。當中，SISLEŸA系列有新成員，活膚再生延美活源精華，針對熟齡肌面對的「斷崖式衰老」問題。同時，Sisley亦與港麗酒店合作推出「金萃亮采」下午茶，歎完更可獲贈價體驗套裝，一眾貴婦是不是有心動想試呢？來看看這次的新品及下午茶介紹。

SISLEŸA活膚再生系列是Sisley標誌性的護膚經典之一，其中皇牌S面霜薈萃50多種卓效植萃成分，從細胞層面到顯著的可見效果，有效解決多達20種衰老問題。現在系列有新成員加入，SISLEŸA Longevity Essential Serum活膚再生延美活源精華，特別針對熟齡肌面對的「斷崖式衰老」問題。

（官方圖片）

維持肌膚健康與年輕的3大核心系統包括：

表皮系統：決定膚質細緻度、膚色均勻度與肌膚光澤

血管系統：肌膚整體的明亮與透光度的關鍵

免疫系統：負責防禦力與細胞修復循環

這次的精華，重新連結肌膚三大系統，促進肌膚再生能力。精華引入源自生物科技的全新成分 β-聚葡聚醣精萃(β-Glucans)，刺激纖維母細胞分泌再生因子，恢復表皮、血管、免疫系統間的訊號互動，令細胞能像年輕細胞一樣發揮最佳功能，肌膚再生力得以提升，血管功能改善，免疫防禦力亦恢復至最佳狀態。同時亦強化肌膚免疫系統，恢復肌膚厚度與光澤。配方更加入紅藻萃取(Red Algae Extract)，有延緩肌膚糖化現象，改善蠟黃膚色。

（Yahoo Style圖片）

（官方圖片）

品牌因為這次的新推出精華而與香港港麗酒店樂聚廊合作，推出「金萃亮采」下午茶。在9月15日-11月16日期間可以享用，而且更可免費獲贈價值$1,145的SISLEŸA活膚再生體驗套裝乙份，裡面有膚再生駐顏霜 4ml (又名S面霜)、活膚再生提肌精華2ml、活膚再生眼唇霜2ml，以及30分鐘SISLEŸA舒緩手部護理服務邀請函乙張。

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

「金萃亮采」下午茶裡面的鹹甜點有特別加入SISLEŸA活膚再生系列裡所選用的材料，如薰衣草、銀杏等。在鹹點方面，有鴨肝慕絲配薰衣草砵酒啫喱泡芙綴上混合了薰衣草的砵酒啫喱，濃郁滑順的鴨肝慕絲與砵酒啫喱完美交融，餘韻散發淡淡花香及酒香，別具風味。另外有龍蝦魚子醬法式薄餅、茄子銀杏沙律撻，以及薰衣草忌廉芝士凍。

（Yahoo Style圖片）

在甜點方面，則有透著珍珠般盈亮光澤的豆乳銀杏慕絲豆香滿溢，以豆奶及銀杏巧製而成，口感滑順、輕盈綿密；呈圓弧形的蜂蜜乳酪慕絲小巧別緻，亦有淡粉紅色的馬鞭草蘋果泡芙，以及玫瑰薰衣草朱古力慕絲。當然也不少得下午茶必備的經典英式鬆餅；飲品也可以選透心涼又顏值高的Lavender French「紫魅檸香薰衣草」，或是磨意大利咖啡或TWG茗茶。

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

樂聚廊「金萃亮采」下午茶詳情：

日期：9月15日-11月16日

時間：3pm-5:30pm

價錢：（另設加一服務費）

星期一至五：$688/2人；$358/1人

星期六、日及公眾假期：$698/2人；$368/1人

樂聚廊

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：2822 8891

抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華

