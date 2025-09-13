抗議以色列空襲杜哈 卡達將主辦峰會表達譴責

美國商務部長盧特尼克周五表示，他對美國最高法院支持特朗普政府針對關稅的裁決極其有信心，而之前一個下級上訴法院已經裁定關稅是非法徵收的。他補充，大多數貿易協議將繼續有效，包括與日本和歐洲聯盟的協議。 盧特尼克表示，美國總統特朗普所期待的經濟將在今年年底開始實現。他為近期疲弱的經濟數據辯護，指出恢復經濟需要時間，指今天擔心的人是錯誤的，並朝著錯誤的方向看，強調關稅不會引起通脹，最近的CPI上漲是由於某些產品的「一次性上漲」。盧特尼克補充，今年經濟將增長3%，而政府將在一年到18個月內執行大部分經濟政策。(to)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

