小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
抗議削減開支與修法 比利時啟動3天全國罷工
（法新社布魯塞爾23日電） 為表達對政府削減支出和修改勞動法案的不滿，工會號召自明天開始進行為期3天的罷工，此舉將導致比利時學校停課，火車與飛機交通受到影響。
這次罷工將分3階段進行。火車和公共交通系統從明天開始罷工，國家鐵路公司SNCB預計將運行2/3的班次，部分路線可能只剩1/3。數列往返布魯塞爾和巴黎的歐洲之星（Eurostars）班次已被取消。 學校、托兒所和醫院等公共服務部門將於25日加入罷工；工會呼籲26日舉行涵蓋所有行業的全面大罷工。
預計26日，比利時兩座主要機場布魯塞爾－札范登機場（Bruxelles-Zaventem）和沙勒羅瓦機場（Charleroi）將不會有任何航班起降。
其他人也在看
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 7 小時前
香港街馬｜7 人行李未取回 主辦方稱無法連接Wi-Fi：冇預到咁強人流｜Yahoo
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，再次出現混亂情況：有跑手投訴在賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。活動聯合創辦人及行政總裁梁百行今早（24 日）在電台節目表示，按照他們的原有方案，行李領取系統需要使用 Wi-Fi 無線訊號，但昨日的二維碼掃描機一度全面無法連接訊號，最終需要動用加倍人手替跑手重新找行李。梁百行表示，目前仍然 7 名跑手未能取回行李，對於昨日情況「不似預期」，他再向跑手致歉，並表示會再向物流公司了解情況。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
本地｜李家超批日方錯誤言論惡化中日人員交流氣氛 港府安排須符國家尊嚴及港人利益
中日關係持續關張，日本共同社較早時報道，香港特區政府暫停與日本駐港總領事館的官方交流。 行政長官李家超今日（24日）表示，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民的感情，亦挑戰戰後的國際秩序，所有中國人都不會同意。 李家超批評，高市早苗言論嚴重惡化中日人員交流的氣氛，亦令很多交流效果成疑。他稱特區政府支持國家對日本的外交政策，亦會密切監察事態發展、留意國家的立場和政策。特區的安排必須符合國家尊嚴及港人利益。 李家超說，保安局已更新外遊警示的網頁資料，提醒赴日或者在日港人應提高警惕、注意安全，局方會繼續密切監察事態發展，並作應變；而香港的航空公司亦已表示會為赴日乘客作出調整行程的方便。Fortune Insight ・ 1 小時前
憂美軍對委內瑞拉行動違法 傳法、荷、英3國限制情報分享
（法新社巴黎23日電） 觀察家表示，美軍對委內瑞拉涉嫌販運毒品者的行動，以及美國總統川普揚言對委國政權發動地面攻擊，令法國、荷蘭、英國憂心忡忡，開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資。法國反毒辦公室（OFAST）負責人祖拉斯（Dimitri Zoulas）接受加勒比海廣播電台（RCI）訪問時則說：「在目前情勢下，如果有情報可能成為對船隻發動軍事打擊的依據，沒有任何歐洲國家，包括法國，會向美方提供這類作戰情報。」法新社 ・ 21 小時前
川普下最後通牒：27日前接受和談！烏克蘭陷「尊嚴或夥伴」兩難抉擇
俄烏衝突正迎來關鍵轉折點。在烏克蘭對莫斯科地區發動無人機襲擊的同時，美國正對烏克蘭總統澤倫斯基施加重大壓力，要求其接受旨在結束衝突的「28 點」新和平計畫。 當地時間 11 月 23 日清晨，俄羅斯首都莫斯科州遭到烏克蘭無人機的攻擊，凸顯著戰火的進一步升級。 莫鉅亨網 ・ 4 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
香港街馬｜賽事中途被 DQ am730 社長：報名時未有截龍安排 慨嘆賽事「年年有伏」｜Yahoo
昨早（23 日）舉行的「嘉里香港街馬 2025」慈善跑，除了出現領取行李的問題外，賽事時間安排亦引起爭議。《am730》社長盧覺麟昨日在其個人 facebook 表示，他報名參加了今年的全馬（42.195 公里）賽事，但在路途逾半的 24.8 公里位置被取消資格。盧並指，他在報名時知悉全馬時限為 7 小時，但到了領取選手包時才發現有「截龍位」，昨日最終「只差一分幾鐘」就被安排「上巴士」離開，「同場被 DQ 的跑友都十分無奈」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲...BossMind ・ 40 分鐘前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
爆發非偶然 阿迪達爆艾斯銷假勤操
【Now Sports】艾斯在北倫敦打吡連中三元，阿仙奴主帥阿迪達賽後透露，一切不是靠運氣。歷來北倫敦打吡共有3人曾經「戴帽」，但都已年代久遠，而進入英超時代後，艾斯（Eberechi Eze）則是第一人，他賽後將自己的表現歸功上帝，聲稱賽前有祈禱，但阿迪達則這樣說：「一切都有原因的。國家隊比賽結束後，他本來可以休息兩天，結果1天後就想訓練，想要提升自己，想做更多額外的練習，還問我各種各樣的問題。」「當一個球員擁有如此的天賦，並且渴望達到如此高度時，這些事情自然會發生。」阿迪達繼續讚揚愛將：「他完全值得這一切，我真替他高興，因為自從他來到這裡，就給球隊帶來了新的東西。所以這是一種喜悅，一種球隊所需的氣場，希望這能給他自己和球隊帶來更多信心......」國際賽周前，兵工廠遭新特蘭逼和2:2，但這場即以大勝重回正軌，接下來周三會在歐聯硬撼拜仁慕尼黑，阿迪達補充：「我們現在勢頭正盛，但你也看到了，每一場比賽都非常艱難。除了好好享受今晚的勝利，接下來我們將主場迎戰拜仁，然後還要作客挑戰車路士，這一周將會非常艱難。」now.com 體育 ・ 2 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 6 小時前
銀主劈價丨山頂超級豪宅大減9,500萬求售 毗鄰前中國首富布力徑大屋
銀主盤存量持續高企，銀行加速減價沽貨。山頂布力徑一伙超級豪宅早前淪銀主盤，銀行原叫價3.5億元放售，近日大幅減價9,500萬元，至2.55億元求售，減幅27%。28Hse.com ・ 4 小時前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 4 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
阿里淘寶閃購恐季蝕350億 料見頂 外賣戰衝擊業績 經調整淨利預計挫63%
內地外賣補貼大戰夏季開打，參與者阿里巴巴（9988.HK）和美團（3690.HK）本周公布的季績將反映有關影響。信報財經新聞 ・ 11 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 16 小時前