抗議性別暴力問題惡化 土耳其數千人走上街頭
（法新社伊斯坦堡25日電） 土耳其約2000名民眾今天走上伊斯坦堡街頭示威，抗議性別暴力問題持續惡化，呼籲政府加強保護婦女安全。土耳其女性遭殺害案件約五成至今仍未偵破，長期以來引發社會關注。
抗議民眾多為女性、LGBTQ族群，他們一路高喊受害者姓名，沿著熱鬧的獨立大道（Istiklal Avenue）部分路段前行。警方在場監控，遊行過程平和，未發生衝突。
過去在土耳其舉行的「國際消除對女性使用暴力日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）及3月的「國際婦女節」（Women's Day）相關集會，經常遭遇警方強勢鎮壓，並有不少民眾因而被捕。
根據「我們將阻止殺害女性」（We Will Stop Femicides）平台統計，2025年1月至10月間，有235名女性遭男性殺害，另有247名女性死因可疑。
人權團體指出，土耳其政府自2021年退出防止和反對針對婦女暴力「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）後，被歸類為可疑或自殺的女性死亡案件疑似增加。
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 6 小時前
貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中方被指沒資格討論台灣問題 外交部:中國行使主權理所當然
日本國內有意見質疑，在1945年二戰接受日本投降的是「中華民國」，而非「中華人民共和國」，因此大陸沒資格討論台灣問題。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁指，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史、無視國際法。在1949年，中華人民共和國政府取代中華民國政府，理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。在1972年的《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。(ST)infocast ・ 1 天前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
台破天荒增400億美元防衞預算 注資對美軍購
【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德在美媒《華盛頓郵報》撰文，表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的防衞預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充防衞特別預算，以彰顯台on.cc 東網 ・ 6 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國藉日本爭端重塑台海敘事 特朗普沉默背後的外交算計
《彭博》周二 (25 日) 報導，美國總統特朗普與中國國家主席習近平昨日進行一小時通話，再度把最敏感的「台灣議題」推回美中互動核心。雖然華府聲明僅強調貿易與合作進展，但北京方面透露，習近平在通話中藉由近期的中日外交衝突強調中國對台主權，並提醒美方處理台灣議題時「必須審慎」。鉅亨網 ・ 22 小時前
俄國再襲基輔 烏克蘭：對美方終戰提案的「恐怖主義回應」
（法新社基輔25日電） 烏克蘭今天表示，俄羅斯昨夜對首都基輔發動攻擊，造成6人喪生，這是俄國對尋求結束俄烏戰爭外交努力的「恐怖主義回應」。烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體上表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「以一連串飛彈與無人機襲擊烏克蘭，對美國及川普（Donald Trump）總統提出的和平方案做出了恐怖主義回應」。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基以及今早在電台節目發言的行會成員湯家驊都表示，如果措施是為了鼓勵市民投票，非指明個別候選人，做法上並無問題。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本兩官員爆性醜聞下台 男知事涉向員工傳性騷擾訊息 女市長涉與已婚高官酒店幽會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本兩名官員先後宣布辭職，分別涉性騷擾訊息及多次與下屬到酒店，被指影響公眾信任與市政運作。福井縣知事杉本達治因向多名職員發送帶有性騷擾性質的訊息而決定辭職，而群馬縣前橋市市長小川晶則因多次與一名已婚的高級市府官員到訪酒店，在市議會準備啟動不信任動議前，提交辭職信。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍
俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾及塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
外交部:日方應誠實、準確、完整講清何謂涉台「一貫立場」
中國外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，中方已多次就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。中方堅決反對，日本國內有識之士亦普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。毛寧指，日本政府昨日的內閣答辯書還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，是遠遠不夠，日方應當誠實、準確、完整地講清何謂「一貫立場」，輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。毛寧續指，日方在答辯書中亦再次妄議台灣問題，是干涉中國內政，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，儘快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。(ST)infocast ・ 2 小時前
日外務省官員晤中國駐日大使 說明日本政府立場
中日關係持續緊張之際，據日本傳媒報道，日本外務省外務事務次官船越健裕與中國駐日大使吳江浩會面，就首相高市早苗的涉台言論和中方回應，說明日本政府的立場，並討論應對方法。 兩人本月14日亦曾會面，吳江浩就高市早苗的涉台錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議，而船越健裕就對中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」提出抗議。(ST)infocast ・ 1 天前
特朗普憂物價民怨衝擊明年期中選舉 史無前例提前親自操盤
根據《路透》周一 (24 日) 報導，儘管名字不在選票上，美國總統特朗普正以前所未見的速度投入 2026 年期中選舉。目的是保住共和黨國會優勢，並建立彈劾防火牆，他不僅親自勸退黨內初選競爭，更在 11 月選舉受挫後下令全黨主打「生活負擔得起」議題。鉅亨網 ・ 1 天前
日本聯合國代表致函古特雷斯 反駁中方信函與事實不符
日本常駐聯合國代表山崎和之致函聯合國秘書長古特雷斯，反駁中方代表傅聰日前發出的信函，指出日本的防衛方針是採取被動防禦戰略，認為中方指稱即使沒有武裝攻擊，日本都會行使自衛權的說法，與事實不符，亦缺乏證據支持。山崎和之強調，日本政府對台灣問題的基本立場，在1972年《中日聯合聲明》中已闡明，又指台海和平穩定對日本以至全球都至關重要，期望透過對話和平解決台灣問題。山崎和之又指，中方近日針對首相高市早苗的「台灣有事」言論，阻礙日中經濟和人文交流，他呼籲國際社會應反對使用脅迫手段回應別國言論和政策。 中國常駐聯合國代表傅聰日前致函古特雷斯，批評高市的涉台言論極度錯誤和危險，性質影響極為惡劣，警告日方如果膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。 (ST)infocast ・ 1 天前
國台辦批台當局解禁日本食品進口是置民眾健康於不顧
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日關係惡化，中國宣布暫停進口日本水產品，台灣當局為聲援高市，宣布全面解禁對日本食品的進口限制。國台辦發言人彭慶恩在例行新聞發布會表示，注意到有關報道，也注意到島內民眾對民進黨當局罔顧民意、全面解禁日本相關產品的強烈質疑，批評民進黨當局為了一己私利，置民眾健康於不顧，充分暴露其「台獨」本質和無底線媚日的醜陋。國家主席習近平周一晚間與美國總統特朗普通電話，闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。彭慶恩表示，習近平重要講話精神是對台工作重要指導意義，大陸方面將繼續維護台海和平，反對「台獨」，珍愛和平。(ST)infocast ・ 5 小時前
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
青衣大王下村女子內衣褲及襪子被盜 21歲男葵涌落網
青衣分區昨日(24日)及今日(25日)接獲一名女子報案，指青衣大王下村有衣服懷疑被人盜去。據悉，被盜衣物為內衣褲及襪子。 青衣分區特遣隊及葵青警區情報組人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃安裝的閉路電視，成功鎖定一名涉案男子。人員今日於葵涌邨拘捕一名21歲本地男子，涉嫌盜竊。該名男子現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前