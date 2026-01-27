抱團應對美中 印度歐盟完成自貿協議談判

（法新社新德里27日電） 印度與歐盟今天宣布達成「史上最大協議」。這項歷經20多年談判所敲定的龐大貿易協議，將打造一個涵蓋20億人口的市場。

歐盟領袖與印度總理莫迪（Narendra Modi）都希望，這項協議有助雙方抵禦來自全球兩大經濟體美國與中國帶來的挑戰。

擁有27個成員的歐盟表示，印歐協議將削減或取消近97%歐洲外銷品的關稅，每年可節省高達40億歐元（約47.5億美元）關稅支出。

莫迪與歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（（Antonio Costa））等人在首都新德里會面。

廣告 廣告

莫迪今天在首都新德里說：「這是個史上最大協議。這項協議將為印度14億人口及歐盟數以百萬計人帶來許多機會。」還說這份協議涵蓋約全球GDP約25%，以及全球1/3貿易。

歐盟一直將全球人口最多國家的印度視為未來極重要市場。

范德萊恩在聲明中說：「歐洲與印度今天締造歷史。」她昨天與柯斯塔以貴賓身分出席印度國慶日「共和國日」（Republic Day）活動。

她說：「我們建立一個擁有20億人口的自由貿易區，雙方都將從中受益。」

歐盟官員表示，這是印度歷來簽署過最具雄心的協議，歐洲企業將因此享有先機，歐洲主要的農業、汽車及服務業等關鍵產業都將受惠。

新德里方面則將歐盟視為重要的技術與投資來源，以協助印度快速擴大基礎建設並創造數百萬個新工作機會。

根據歐盟方面數據，2024年印歐雙邊貨貿額達1200億歐元（約1390億美元），較過去十年成長近90%，另有600億歐元（約690億美元）的服務貿易。

依據協議，印度預計將放寬對歐洲關鍵產品的市場准入。

汽車關稅將逐步從最高110%降至最低10%；葡萄酒關稅也將從150%逐步降至最低20%。

歐盟表示，目前為50%的加工食品（包括義大利麵與巧克力）關稅將全面取消。

范德萊恩表示，她預期歐洲對印度出口將倍增，歐盟也將「在一向高度保護的印度市場中，獲得前所未有、對任何貿易夥伴而言最高程度的市場准入」。

歐盟指出，歐洲企業將可優先進入印度的金融服務與海運市場。

莫迪表示對印度而言，這項協議將提振包括紡織、寶石與珠寶、皮革製品，以及服務業在內多項國內產業。

熟悉談判的消息人士指出，雙方26日談判進入最後關頭，聚焦包括歐盟碳邊境稅對鋼鐵產業衝擊等少數爭執點。

此項協議達成之際，布魯塞爾與新德里正面臨美國關稅與中國出口管制的壓力，雙方皆積極尋求開拓新市場。

印度與歐盟也預期將完成另一項協議，以促進勞工、學生、研究人員及高技能專業人士流動，並敲定一項安全與防務合作協定。

范德萊恩在社群媒體上寫道：「印度與歐洲已做出明確抉擇—選擇戰略夥伴關係、對話與開放。我們正向一個分裂的世界展現，還有另一條路可行。」

根據國際貨幣基金（IMF）預測，印度今年有望成為全球第4大經濟體。

新德里數十年來仰賴莫斯科提供關鍵軍事裝備，近年則試圖透過多元化進口來源及推動本土製造，降低對俄羅斯的依賴；歐洲目前面對美國川普政府，也正採取相同做法。