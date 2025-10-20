抵港貨機滑出跑道墮海釀兩死｜比特幣散戶慘賠 170 億美元｜關淑怡疑心臟有事入院｜10 月 20 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 20 日（週一）。本港今晚至明日吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中烈風，多雲有陣雨，明日雨勢間中較頻密；海面有大浪及湧浪，氣溫由午夜約 23 度逐步降至明晚市區最低約 19 度，新界再低 2 至 3 度。展望星期三風勢仍頗大、部分沿岸低窪地區晚間或有水浸；週後期天色好轉、日間回暖。明日最高紫外線指數約 2 ，強度屬低。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】今早約 3 時 50 分，阿聯酋航空貨機 EK9788 降落香港國際機場時由北跑道滑出並墮入跑道外海面，期間疑撞及一輛地面巡邏車；民航處指該車墮海，車上兩名地勤職員死亡。貨機機身受損、逃生滑梯打開，尾翼與機身分離，機上 4 名 機組人員獲救送院。北跑道暫時關閉，南跑道與中跑道維持運作。民航意外調查機構已展開調查，運輸及物流局向死者家屬致慰問，強調會全力配合調查。

貨機停在機場對開海面。

【Yahoo 新聞】有自稱藍田聖保祿中學學生在 Threads 發文，指一名 60 多歲男教師以「傾心事」為由相約到酒店，其後被要求發生關係。帖文稱該教師為其班主任、任教 4 年，早前已提早退休但仍有代課。教育局回覆表示高度關注，已即時聯絡學校，要求啟動校本危機處理及嚴肅跟進，並重申如涉違反專業操守或違法，將按性質與嚴重程度採取行動。

【Yahoo 新聞】政府爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇公布專責小組初步檢討，提出 6 項先行措施，涵蓋制度改革、資訊互通與工作文化。被問會否調查前物流署署長陳家信，他稱正就物流署與庫務科共十多名人員展開紀律調查，無論仍在職、已退休或正休前假者，均納入範圍；由首長級甲一級政務官劉焱主導，目標於年底前完成，並會覆檢文件、識別責任與跟進問責。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網】新加坡研究機構 10X Research 報告指，部分比特幣資產公司長期以高於持幣淨值的溢價發行股票，利用價差加碼買幣擴張部位；隨市場信心逆轉，股價回落導致散戶累計損失約 170 億 美元（約 1,330 億 元）。報告稱，新股東實際為持幣支付了約 200 億 美元（約 1,560 億 元）溢價，相關「金融魔法」時代或告終結。

【AASTOCKS】天貓 Apple Store 官方旗艦店將參與雙 11 大促，iPhone 17 Pro 系列直降 300 元 人民幣（約 330 元），券後價 8,699 元 起（約 9,530 元），iPhone 17 Pro Max 券後 9,699 元 起（約 10,630 元），並提供最長 12 期免息；標準版不參與減價。文中並指 Pro 與 Pro Max 預計分別於 15 日與 22 日內發貨。

【彭博】成立僅數月的替代交易系統 Nextrade，藉延長交易時段與較低費用，成交佔比自 3 月不足 4% 升至上月近 30%，盤前交易（早上 8 時起）尤受散戶歡迎。其快速擴張促使監管部門緊急審視限制規則；韓國交易所亦重新考慮延長交易時間。未來技術穩定性與吸引機構資金，將是 Nextrade 能否持續的關鍵。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】有報道指 90 年代樂壇天后關淑怡因心臟問題入院接受大手術，術後仍在 ICU 留醫、需插喉照護；其子關浚賢已返港守候，神情憂慮，並暫住醫院附近酒店處理家事。關父勸喻友好暫勿探望；消息指她入院前曾與唱片公司舊同事聚會。外界關注其康復進度，家屬暫未正面回應。

關淑怡

【Yahoo 娛樂圈】MIRROR 成員 Anson Lo 將舉行第二次個唱「ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025」，以埃及與金字塔為主題，強調舞台與道具更豐富，盼帶來如觀賞電影般體驗。他坦言年內曾做手術，提醒自己健康最重要，心態轉變不再過度綑綁。花姐亦在訪問中「加料」爆料，增添話題。

【Yahoo 娛樂圈】叱咤頒獎禮記者會於昂坪舉行，MIRROR 本年度將缺席頒獎禮，現場未見其身影，粉絲人數較往年顯著減少；反而 MC 支持者最踴躍。陳奕迅女兒陳康堤現身角逐女新人獎，與 MC、湯令山同場成焦點。另因小儀將離職，明年元旦起不會於台上見到她的身影。