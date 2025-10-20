不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
抵港貨機滑出跑道墮海釀兩死｜比特幣散戶慘賠 170 億美元｜關淑怡疑心臟有事入院｜10 月 20 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 20 日（週一）。本港今晚至明日吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中烈風，多雲有陣雨，明日雨勢間中較頻密；海面有大浪及湧浪，氣溫由午夜約 23 度逐步降至明晚市區最低約 19 度，新界再低 2 至 3 度。展望星期三風勢仍頗大、部分沿岸低窪地區晚間或有水浸；週後期天色好轉、日間回暖。明日最高紫外線指數約 2 ，強度屬低。
【今日重點新聞】
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
【Yahoo 新聞】今早約 3 時 50 分，阿聯酋航空貨機 EK9788 降落香港國際機場時由北跑道滑出並墮入跑道外海面，期間疑撞及一輛地面巡邏車；民航處指該車墮海，車上兩名地勤職員死亡。貨機機身受損、逃生滑梯打開，尾翼與機身分離，機上 4 名 機組人員獲救送院。北跑道暫時關閉，南跑道與中跑道維持運作。民航意外調查機構已展開調查，運輸及物流局向死者家屬致慰問，強調會全力配合調查。
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
【Yahoo 新聞】有自稱藍田聖保祿中學學生在 Threads 發文，指一名 60 多歲男教師以「傾心事」為由相約到酒店，其後被要求發生關係。帖文稱該教師為其班主任、任教 4 年，早前已提早退休但仍有代課。教育局回覆表示高度關注，已即時聯絡學校，要求啟動校本危機處理及嚴肅跟進，並重申如涉違反專業操守或違法，將按性質與嚴重程度採取行動。
政府飲用水風波︱物流署等 10 多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查｜Yahoo
【Yahoo 新聞】政府爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇公布專責小組初步檢討，提出 6 項先行措施，涵蓋制度改革、資訊互通與工作文化。被問會否調查前物流署署長陳家信，他稱正就物流署與庫務科共十多名人員展開紀律調查，無論仍在職、已退休或正休前假者，均納入範圍；由首長級甲一級政務官劉焱主導，目標於年底前完成，並會覆檢文件、識別責任與跟進問責。
【今日重點財經新聞】
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠 170 億 美元
【鉅亨網】新加坡研究機構 10X Research 報告指，部分比特幣資產公司長期以高於持幣淨值的溢價發行股票，利用價差加碼買幣擴張部位；隨市場信心逆轉，股價回落導致散戶累計損失約 170 億 美元（約 1,330 億 元）。報告稱，新股東實際為持幣支付了約 200 億 美元（約 1,560 億 元）溢價，相關「金融魔法」時代或告終結。
內地 iPhone 17 系列首次減價 Pro 系列減 300 元 人幣
【AASTOCKS】天貓 Apple Store 官方旗艦店將參與雙 11 大促，iPhone 17 Pro 系列直降 300 元 人民幣（約 330 元），券後價 8,699 元 起（約 9,530 元），iPhone 17 Pro Max 券後 9,699 元 起（約 10,630 元），並提供最長 12 期免息；標準版不參與減價。文中並指 Pro 與 Pro Max 預計分別於 15 日與 22 日內發貨。
韓國新證券交易平台 Nextrade 呈爆炸式成長 盤前交易尤其受散戶追捧
【彭博】成立僅數月的替代交易系統 Nextrade，藉延長交易時段與較低費用，成交佔比自 3 月不足 4% 升至上月近 30%，盤前交易（早上 8 時起）尤受散戶歡迎。其快速擴張促使監管部門緊急審視限制規則；韓國交易所亦重新考慮延長交易時間。未來技術穩定性與吸引機構資金，將是 Nextrade 能否持續的關鍵。
【今日重點娛樂新聞】
關淑怡疑心臟有事入院 2 周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
【Yahoo 娛樂圈】有報道指 90 年代樂壇天后關淑怡因心臟問題入院接受大手術，術後仍在 ICU 留醫、需插喉照護；其子關浚賢已返港守候，神情憂慮，並暫住醫院附近酒店處理家事。關父勸喻友好暫勿探望；消息指她入院前曾與唱片公司舊同事聚會。外界關注其康復進度，家屬暫未正面回應。
Anson Lo 盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
【Yahoo 娛樂圈】MIRROR 成員 Anson Lo 將舉行第二次個唱「ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025」，以埃及與金字塔為主題，強調舞台與道具更豐富，盼帶來如觀賞電影般體驗。他坦言年內曾做手術，提醒自己健康最重要，心態轉變不再過度綑綁。花姐亦在訪問中「加料」爆料，增添話題。
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC 最多人撐 康堤成新人焦點
【Yahoo 娛樂圈】叱咤頒獎禮記者會於昂坪舉行，MIRROR 本年度將缺席頒獎禮，現場未見其身影，粉絲人數較往年顯著減少；反而 MC 支持者最踴躍。陳奕迅女兒陳康堤現身角逐女新人獎，與 MC、湯令山同場成焦點。另因小儀將離職，明年元旦起不會於台上見到她的身影。
其他人也在看
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠170億美元
新加坡獨立研究機構 10X Research 發布一份重磅報告，揭露了部分比特幣資金管理公司，如 Metaplanet、Michael Saylor 的 Strategy 等，在過去幾年採用的高溢價定價模式，導致散戶投資者在嘗試透過這些數位資產公司投資比特幣時，累計已損失約 170 億美元，並鉅亨網 ・ 14 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 12 小時前
西甲｜多場比賽球員棄戰15秒 抗議安排海外賽
西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。 隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒am730 ・ 15 小時前
天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
日本軟文化出海 港成嚴酷試驗場 NAMCO擬大增室內遊戲樂園門店
過往日本企業「出海」香港以大型百貨、金融與證券公司為主，例如八佰伴、大丸、野村證券等，象徵着「硬實力」經濟輸出。近年風向卻有所轉變，夾公仔機、動漫周邊、主題咖啡店與遊戲體驗中心等「軟文化」成為主角。其中，日本大型娛樂集團Bandai Namco（萬代南夢宮）的布局最具代表性。集團旗下南港企業亞洲把NAMCO室內遊戲樂園引入香港，計劃開設30間分店。信報財經新聞 ・ 1 天前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
中美關係｜特朗普證月底將與習近平會面 稱100%關稅不可持續 重申「我無意摧毀中國」
中美關係近日再起暗湧，美國總統特朗普早前因中國限制稀土出口，威脅加徵100%關稅。但隨著月底即將與中國國定主席...BossMind ・ 12 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
俄烏戰爭｜特朗普據報促澤連斯基棄頓巴斯領土 換戰爭停火 消息指雙方激烈爭吵｜Yahoo
烏克蘭總統澤連斯基上周五（17 日）到白宮跟美國總統特朗普會面，外媒引述消息指，特朗普曾經在會上敦促烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區換取俄烏戰爭停火，否則烏克蘭將會被俄羅斯毀滅，特朗普並且無表示會提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈予烏克蘭。消息指澤連斯基跟特朗普在會議期間激烈爭吵，而且特朗普在會議中多次「爆粗」，而澤連斯基就表明不會割讓任何領土。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳茂波赴美晤商界 盼中美關係穩定
財政司司長陳茂波日前到訪美國紐約及華盛頓，參與國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會，並出席多場活動，又向金融界領袖、主要商界和智庫代表介紹香港最新發展情況及營商環境。陳茂波在網誌總結行程時稱，在美國跟當地商界領袖及智庫交流時，大家普遍認為中美保持穩定的關係，不但有利兩國自身發展，對全球經濟的未來更是至關重要，大家對此都有所期盼。信報財經新聞 ・ 1 天前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前