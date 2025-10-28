Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味

Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

晨間「抹茶＋皮拉提斯」成新世代熱潮

廣告 廣告

近日歐美興起皮拉提斯熱潮，而且更是返工前上晨間訓練班，輕鬆出汗、拉筋、紓緩身心後，再來一杯抗氧化提神抹茶，讓整個人也能平穩的狀況，減低壓力帶來的刺激緊張感，使一整天也能保持好心情。

這項組合並非只停留於「美學打卡」，研究指出抹茶含有咖啡因、抗氧化素、L-茶胺酸等，除了令運動更專注，提升普拉提的訓練效果，亦能取代咖啡的提神功效，猶如保健飲品般可使人身心放鬆。

皮拉提斯全方位運動 訓練同時減壓放鬆

普拉提運動量適中，不會抽乾一整天的能量，非常適合上班前進行。（Getty Images）

為何不游泳、跑步？皮拉提斯是一種全身訓練，結合肌肉控制、呼吸技巧及流動性動作的體能運動，比瑜伽有更高的運動量，同時比劇烈的帶氧運動消耗量較低，更為適合早上作為「開啟身心」的輕運動。

皮拉提斯能訓練肌肉群外，更有拉筋紓緩痛症的效果，微微發汗後頭腦更清醒，配合呼吸法有助放鬆身心，就是非常適合都市人都全方位運動。

抹茶營養、顏值俱高 「由內靚到外」

抹茶富含營養素，可補充營養並提神醒腦。（Getty Images）

至於抹茶富含抗氧化物、茶胺酸、咖啡因、膳食纖維及各式維生素，除了可補充營養，更具有為身體排毒的保養功效，比起咖啡帶來更多的抗氧化好處。

California Gold Nutrition, Superfoods，有機抹茶綠茶粉，4 盎司（114 克）$177

SHOP NOW

California Gold Nutrition, Superfoods，有機抹茶綠茶粉，4 盎司（114 克）$177

MRM Nutrition, 抹茶綠茶粉，6 盎司（170 克）$142

SHOP NOW

MRM Nutrition, 抹茶綠茶粉，6 盎司（170 克）$142

RAPIDFIRE, 綠茶，日本綠茶，2.12 盎司（60 克）$58

SHOP NOW

RAPIDFIRE, 綠茶，日本綠茶，2.12 盎司（60 克）$58

Jade Leaf Matcha, 有機日本抹茶，1.06 盎司（30 克）$95

SHOP NOW

Jade Leaf Matcha, 有機日本抹茶，1.06 盎司（30 克）$95

當然，不得不提抹茶綠色非常舒心，早前曾引起「塑膠杯環保爭議」，現時更流行使用可重用透明杯子展示抹茶的高顏值， 就是讓大家「由內靚到外」的時尚潮流！

58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心

鍾嘉欣百褶短裙＋白襪仔造型大騷白滑美腿！三孩靚媽仍保養得宜秘訣：喝蘋果醋養生、用熱薑水浸腳改善睡眠

54歲李英愛「追星成功」與TXT秀彬合照！肌膚與手臂緊緻度根本是少女，養生保養秘密靠食療