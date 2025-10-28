許紹雄逝世終年 76 歲
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！
晨間「抹茶＋皮拉提斯」成新世代熱潮
近日歐美興起皮拉提斯熱潮，而且更是返工前上晨間訓練班，輕鬆出汗、拉筋、紓緩身心後，再來一杯抗氧化提神抹茶，讓整個人也能平穩的狀況，減低壓力帶來的刺激緊張感，使一整天也能保持好心情。
這項組合並非只停留於「美學打卡」，研究指出抹茶含有咖啡因、抗氧化素、L-茶胺酸等，除了令運動更專注，提升普拉提的訓練效果，亦能取代咖啡的提神功效，猶如保健飲品般可使人身心放鬆。
皮拉提斯全方位運動 訓練同時減壓放鬆
為何不游泳、跑步？皮拉提斯是一種全身訓練，結合肌肉控制、呼吸技巧及流動性動作的體能運動，比瑜伽有更高的運動量，同時比劇烈的帶氧運動消耗量較低，更為適合早上作為「開啟身心」的輕運動。
皮拉提斯能訓練肌肉群外，更有拉筋紓緩痛症的效果，微微發汗後頭腦更清醒，配合呼吸法有助放鬆身心，就是非常適合都市人都全方位運動。
抹茶營養、顏值俱高 「由內靚到外」
至於抹茶富含抗氧化物、茶胺酸、咖啡因、膳食纖維及各式維生素，除了可補充營養，更具有為身體排毒的保養功效，比起咖啡帶來更多的抗氧化好處。
California Gold Nutrition, Superfoods，有機抹茶綠茶粉，4 盎司（114 克）$177
MRM Nutrition, 抹茶綠茶粉，6 盎司（170 克）$142
RAPIDFIRE, 綠茶，日本綠茶，2.12 盎司（60 克）$58
Jade Leaf Matcha, 有機日本抹茶，1.06 盎司（30 克）$95
當然，不得不提抹茶綠色非常舒心，早前曾引起「塑膠杯環保爭議」，現時更流行使用可重用透明杯子展示抹茶的高顏值， 就是讓大家「由內靚到外」的時尚潮流！
健康養生：
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
鍾嘉欣百褶短裙＋白襪仔造型大騷白滑美腿！三孩靚媽仍保養得宜秘訣：喝蘋果醋養生、用熱薑水浸腳改善睡眠
