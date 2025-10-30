基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
孫藝珍、唐綺陽「瘦成閃電」也是因為Pilates？「普拉堤＋抹茶」成為養生新熱潮，更是現代人追求的生活品味
Pilates 普拉堤 / 皮拉提斯成為近年都大熱運動之一，很多女明星都在跟隨的熱門運動，例如「美魔女」之一的孫藝珍、女團偶像 Jennie，連近日「瘦成閃電」的唐綺陽老師都有加入 Pilates 行列。做運動的同時，不少Gen Z 都會伴隨著喝抹茶，令這兩個熱門養生日常成為了「養生潮流」。大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
晨間「抹茶＋Pilates」成新世代熱潮
近日歐美興起 Pilates 熱潮，而且更是返工前上晨間訓練班，輕鬆出汗、拉筋、紓緩身心後，再來一杯抗氧化提神抹茶，讓整個人也能平穩的狀況，減低壓力帶來的刺激緊張感，使一整天也能保持好心情。
這項組合並非只停留於「美學打卡」，研究指出抹茶含有咖啡因、抗氧化素、L-茶胺酸等，除了令運動更專注，提升普拉提的訓練效果，亦能取代咖啡的提神功效，猶如保健飲品般可使人身心放鬆。
Pilates 全方位運動 訓練同時減壓放鬆
為何不游泳、跑步？Pilates 是一種全身訓練，結合肌肉控制、呼吸技巧及流動性動作的體能運動，比瑜伽有更高的運動量，同時比劇烈的帶氧運動消耗量較低，更為適合早上作為「開啟身心」的輕運動。
Pilates 能訓練肌肉群外，更有拉筋紓緩痛症的效果，微微發汗後頭腦更清醒，配合呼吸法有助放鬆身心，就是非常適合都市人都全方位運動。
抹茶營養、顏值俱高 「由內靚到外」
至於抹茶富含抗氧化物、茶胺酸、咖啡因、膳食纖維及各式維生素，除了可補充營養，更具有為身體排毒的保養功效，比起咖啡帶來更多的抗氧化好處。
California Gold Nutrition, Superfoods，有機抹茶綠茶粉，4 盎司（114 克）$177
MRM Nutrition, 抹茶綠茶粉，6 盎司（170 克）$142
RAPIDFIRE, 綠茶，日本綠茶，2.12 盎司（60 克）$58
Jade Leaf Matcha, 有機日本抹茶，1.06 盎司（30 克）$95
當然，不得不提抹茶綠色非常舒心，早前曾引起「塑膠杯環保爭議」，現時更流行使用可重用透明杯子展示抹茶的高顏值， 就是讓大家「由內靚到外」的時尚潮流！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心
鍾嘉欣百褶短裙＋白襪仔造型大騷白滑美腿！三孩靚媽仍保養得宜秘訣：喝蘋果醋養生、用熱薑水浸腳改善睡眠
其他人也在看
慾望最強星座男TOP4！獅子只對愛人「放開束縛」，TOP1高冷外表藏著火熱內心
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 1 天前
KAWS x 芝麻街話題公仔聯名登場，經典Elmo、Big Bird眼睛都變成「XX」
KAWS聯名芝麻街推出全新限量公仔系列！這次KAWS與AllRightsReserved聯手設計的《Sesame Street》公仔，將經典角色如Elmo、Cookie Monster等，以KAWS標誌性創作手法重塑，融合街頭潮流與童趣元素，完美呈現藝術與玩具的跨界魅力。Yahoo Style HK ・ 58 分鐘前
早晨天氣節目(10月30日上午8時) - 科學主任梁麗儷
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 3 小時前
西環小巴失控剷行人路 一女途人倒地受傷
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今午(28日)1時許，一輛專線小巴駛至科士街近士美菲路交界對開時，失控剷上行人路撞向一間便利店始停下。事件中一名女途人受傷，警員正調查意外原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核
【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。 黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
銅鑼灣麥當奴大廈全層物業放售 意向價2900萬元
美聯商業高級營業董事劉志威表示,該行獲委託獨家代理銅鑼灣麥當奴大廈全層物業放售事宜。該物業建築面積約2496平方呎(未核實),業主意向售價為2900萬港元,平均呎價約1.1619萬港元。(BC)infocast ・ 16 小時前
烏冬食譜｜卡邦尼烏冬 Carbonara Udon
講起卡邦尼，大家都會諗起意粉? 之前喺餐廳食過卡邦尼烏冬，於是試吓自己煮，味道好夾好好食呀? 更多食譜: ?Facebook page: https://www.facebook.com/istidiningtable ?Instagram: https://www.instagram.com/kiuu922/ 鍾意嘅請follow page 同比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力?Cook1Cook煮一煮 ・ 4 小時前
未阻印度人車上吃手抓飯惹爭議 深圳地鐵否認雙標
【on.cc東網專訊】內地有多名印度人在廣東深圳地鐵車廂內吃手抓飯，由於未有人阻止，網民質疑執法雙重標準。深圳地鐵周一（27日）回應時強調會一視同仁，只是巡查人員當時沒看見；又稱之後會加強管理及培訓，事情已處理，也會發相關通告。on.cc 東網 ・ 1 天前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 1 天前
2025東京車站熱門伴手禮Top10！冠軍「焦糖布蕾」一顆難求
「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！bella儂儂 ・ 1 天前
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
今年聖誕，喵星人降臨！來自日本的超人氣貓咪角色mofusand，將首次登陸馬鞍山MOSTown新港城中心，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。由2025年11月8日至2026年1月1日，商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，勢必成為今個冬季最吸睛的打卡熱點！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜iHerb早鳥優惠全網限時78折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣維他命低至$60
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月1日凌晨1點，推出雙11早鳥優惠，限時全單78折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次78折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 1 天前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
近年健康飲品熱潮不斷，日本飲品大廠 Suntory繼熱賣產品「特茶」之後，最新推出的「特水」再度掀起話題！「特水」主打「幫助 BMI 偏高者減少腹部內臟脂肪」的健康功效，一推出隨即引起亞洲地區的熱話，有網民更笑言「有機會是智商稅」。Yahoo Food ・ 4 小時前
蛋糕食譜｜開心果杯子蛋糕
開心果杯子蛋糕💚🧁Pistachio Cupcakes🧁💚#Muffin#杯子蛋糕#cupcake#開心果 #Youtube #SallysLife https://youtu.be/KRasn7E4LIs?si=UzJ7Sa-CPGMD-CU-Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
求子5年都失敗！網紅認了「買卵子找美國代理孕母」 砸580萬盼當爸：可能要賣房
百萬YouTuber大J（Jason）與日籍太太Mai結婚5年，婚後一直渴望有孩子。兩人2021年移居日本後，生活雖穩定，卻始終未能如願懷孕。夫妻倆曾嘗試過中醫調理、針灸暖宮等方式，甚至進行6次試管嬰兒療程，花費高達150萬港元，最終仍以失敗收場。姊妹淘 ・ 19 小時前
聞泰喊話荷蘭政府：歸還安世控制權 緩解國際供應緊張
安世半導體（Nexperia）母公司聞泰科技 (600745-CN) 發布聲明，對荷蘭政府強行接管安世半導體控制權的行為發出嚴正譴責與要求，呼籲荷蘭當局立即歸還公司控制鉅亨網 ・ 21 小時前
「Young Forty」變扮年輕的標籤？韓國社群掀「年齡焦慮」熱議，服飾品牌怕40+穿了變魔咒跌價？
在韓國社群平台上，「Young Forty」成為2025年最火熱的網路流行語。它原本是個正面詞彙，象徵「年輕的40歲」，但如今卻演變成年輕世代對中年人「扮年輕」的諷刺標籤，引發世代衝突與熱議。這詞不僅滲透時尚、美妝和生活討論，還成為meme與二次創作的來源，反映韓國高齡化社會的年齡焦慮與文化轉變。Yahoo Style HK ・ 1 小時前