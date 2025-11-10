鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
押尾學「不能播」緋聞驚魂！ 15年獄中米飯早起換假釋！
六本木公寓的搖頭丸悲劇
回溯2009年7月，押尾學和女友在六本木高級公寓嗑搖頭丸助興，女友暴斃，他卻未報警，企圖用冰袋、毯子掩蓋，還想丟屍！警方破門而入，抓到他持毒遺棄屍體妨礙司法，判5年半。
據共同通信報導，這案震動娛樂圈，押尾從日劇男神（《花より男子》、《悠長假期》）墜落谷底，2014年12月假釋出獄後低調經營廣告公司，拒訪談到2025年才鬆口。
主持人承諾「無影像」，他才現身，滿頭白髮神情平和，網友驚呼：「變了個人！」想想從天王到獄中米飯工，這落差像他的劇本——戲劇到極致。🎬
獄中「早起米飯」的豪胆自白
訪談中最萌是押尾學的獄中日常！他主動申請廚房工，只因「天天洗澡」，凌晨4點起為上千囚犯煮飯，從未遲到，獄警嘲「藝人受不了」，他淡定回：「拍戲早起常識，換地方而已。」
假釋提前10個月，節目播出後網友調侃：「米飯早起救命神技！」他還聊巔峰月入200萬日元，緋聞「說出來麻煩」，主持人急喊「不能播」，氣氛一度尷尬。
據女性自身報導，這是15年首訪，押尾強調「放下過去，現在平靜」。想想獄中米飯換來自由，這自白誰不佩服？🍚
網友酸黃明志「日劇劇本」熱議
押尾案翻出，網友聯想馬來西亞黃明志疑吸毒棄屍謝侑芯案，X上炸鍋！「黃明志學押尾，六本木公寓變五星飯店？」；「毒品暴斃、棄屍掩蓋，如出一轍！」；
「黃明志最好的下場，馬來西亞法律更慘。」PTT八卦板po：「押尾獄中米飯救命，黃明志會不會也早起？」香港LIHKG笑說：「日劇男神劇本，黃明志續集？」
押尾訪談播出後，黃明志案熱度再燒，網友猜「押尾低調回歸，黃明志會不會獄中自白？」這種酸，這熱議總讓人覺得舊案像連載漫畫，永不完結。🔥
Japhub小編有話說
哇，這押尾黃明志連環瓜寫完，小編的咖啡都涼了！從六本木搖頭丸到五星飯店棄屍，這劇本太像。
如果你有日劇男神最愛作，或黃明志案猜測，留言區見～下次聊個不棄的日本星聞，輕鬆點哦！
